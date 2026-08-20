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हिंदी न्यूज़बिजनेसPension Benefits: इस राज्य की सरकार ने बढ़ाई पेंशन लिमिट, जानें किसे मिलेगा फायदा

Pension Benefits: इस राज्य की सरकार ने बढ़ाई पेंशन लिमिट, जानें किसे मिलेगा फायदा

Pension Benefits: सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जिसकी सरकार ने एक लिमिट सेट की है. लेकिन कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को हाल ही में फायदा पहुंचाया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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Pension Benefits: सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा मिलती है. हर राज्य की सरकार अपने राज्य में पेंशनभोगियों की पेंशन में कुछ समय में बढ़ोतरी या अपडेट करती रहती हैं. इसी कड़ी में कर्नाटक राज्य में भी हाल ही में पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किया गया है. जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सालाना आय की सीमा 1 लाख तक कर दी गई है.

किसको मिलेगा लाभ?
दरअसल कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों को एक सौगात दी है. जिसके तहत अब ये पेंशन पाने वालों की सालाना आय की सीमा 32 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये कर दी है. सरकार के इस फैसला का लाभ हर लाभार्थी को नहीं मिलेगा बल्कि केवल बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाला है. ये लाभ हर पेंशन भोगी के लिए नहीं है, ऐसे में केवल इन कैटेगिरीज में आने वाले लाभार्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं.

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क्या हर व्यक्ति को अब पेंशन मिलेगी?
हालांकि सरकार के इस फैसले का मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि 1 लाख 20 हजार तक कमाने वाला हर व्यक्ति पेंशन का हकदार हो जाएगा. बल्कि लाभार्थी को संबंधित योजना की बाकी सभी शर्तें भी पूरी करनी होंगी और सरकारी सत्यापन में पात्र पाया जाना जरूरी होगा.

पहले क्या थे नियम?
इससे पहले कर्नाटक में अगर किसी लाभार्थी की सालाना आय 32 हजार रुपये से ज्यादा होती थी, तो वो पेंशन के लिए अपात्र हो सकता था. सरकार का कहना है कि ये सीमा काफी समय से नहीं बदली थी. इसकी वजह से ऐसे कई लोग भी पेंशन से बाहर हो रहे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी. लेकिन इस नए नियम के बाद अगर किसी पात्र लाभार्थी की सालाना आय 32 हजार रुपये से ज्यादा लेकिन 1 लाख20 हजार रुपये तक है, तो सिर्फ ज्यादा आय होने के कारण उसकी पेंशन बंद नहीं होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 Aug 2026 04:14 PM (IST)
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