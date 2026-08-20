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हिंदी न्यूज़बिजनेसआप भी भेजते हैं विदेश पैसा? समझ लें इनकम टैक्स की रडार पर क्यों हैं लोग

आप भी भेजते हैं विदेश पैसा? समझ लें इनकम टैक्स की रडार पर क्यों हैं लोग

Tax Investigation: इनकम टैक्स विभाग विदेश भेजे गए पैसों की जांच कर रहा है. 394 संस्थाओं और 36 प्रोफेशनल्स का वेरिफिकेशन शुरू हुआ है. विदेश भुगतान करने वालों को दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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Income Tax News: अगर आप या आपकी कंपनी विदेश में पैसा भेजती है, तो लेनदेन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखना बेहद जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे विदेशी पेमेंट की जांच तेज की है, जहां भेजी गई रकम और बताई गई आय या बिजनेस के आंकड़ों में बड़ा अंतर दिखाई देता है. इसका मतलब ये नहीं कि हर बड़ा पेमेंट गलत है, लेकिन डिपार्टमेंट उसके जरिया और मकसद के बारे में सवाल कर सकता है.

18 अगस्त को डिपार्टमेंट ने करीब 394 संस्थाओं के खिलाफ फील्ड वेरिफिकेशन शुरू किया. इनमें सीमा से लगे राज्यों की 117 संस्थाएं शामिल हैं. इसके साथ 36 ऐसे प्रोफेशनल्स की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने विदेश भेजे गए पैसों से जुड़े रेमिटेंस सर्टिफिकेट जारी किए थे.

कम बिजनेस, ज्यादा पेमेंट बना सवाल

जांच के दौरान कुछ ऐसी संस्थाएं सामने आईं जिनका बिजनेस काफी कम था, लेकिन उनके विदेशी पेमेंट बड़ी रकम के थे. कुछ संस्थाएं अपने बताए पते पर चलती हुई भी नहीं मिलीं. डिपार्टमेंट ने ये भी देखा कि कुछ प्रोफेशनल्स ने बड़ी संख्या में Form 15CB सर्टिफिकेट जारी किए. ऐसे मामलों में ये देखा जा रहा है कि सर्टिफिकेट देने से पहले सही जांच हुई थी या नहीं.

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विदेश भेजे गए पैसे अगर आय या टर्नओवर से ज्यादा है, तो सिर्फ इसी वजह से लेनदेन गलत नहीं माना जाएगा. मिसाल के लिए किसी बिजनेस के लोन, इन्वेस्टमेंट या दूसरी वैलिड रकम से पैसा मिला हो और उसी से विदेश पेमेंट किया गया हो. ऐसे में पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड दिखाना जरूरी होगा.

विदेश पैसा भेजते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें?

टैक्स जानकारों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, बैंक रिकॉर्ड और पेमेंट से जुड़ी जानकारी सेफ्टी के साथ रखनी चाहिए. अगर रकम लोन या किसी रिश्तेदार के गिफ्ट से आई है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए. विदेश पेमेंट में सही लागू टैक्स नियमों का पालन भी जरूरी है.

CA की जिम्मेदारी भी अहम

रेमिटेंस से जुड़े सर्टिफिकेट को सिर्फ नियम नहीं माना जा सकता. CA को पेमेंट का वजह, पाने वाले और उसकी टैक्स हालात की जांच करनी होती है. गलत या अधूरी जानकारी आगे चलकर टैक्स, ब्याज और जुर्माने की परेशानी पैदा कर सकती है.

कम आय के मुकाबले बहुत बड़ा विदेशी पेमेंट, अधूरे बिल या कॉन्ट्रैक्ट, गलत purpose code, बंद संस्था से बड़े ट्रांसफर और पैसों के शक वाले लेने देन जैसे मामलों पर डिपार्टमेंट की नजर जा सकती है. इसलिए विदेश पैसा भेजते समय उसका जराय और इस्तेमाल साफ तौर पर साबित करने लायक रिकॉर्ड रखना सबसे जरूरी है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Foreign Income Tax Foreign Remittance
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