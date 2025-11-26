Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kamla Pasand Owner Net Worth: देश के जाने-माने व्यापारी और पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहु दीप्ति चौरसिया की आत्महत्या की खबर सामने आ रही है. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दीप्ति ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली है.

टॉप ब्रांड पान मसाला कंपनी के मालिक की संपत्ति की बात करें तो, इसकी पूरी जानकारी मौजूद नहीं है, पर अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनकी संपत्ति करोड़ों रुपए में है.

कानपुर की एक छोटी सी दुकान से शुरु किया था सफर

कमल किशोर चौरसिया ने व्यापार की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित फीलखाना मोहल्ले के छोटे से दुकान से की थी. आज कंपनी का अरबों रुपए का टर्नओवर है. कमला पसंद के संस्थापक कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया हैं. कंपनी आधिकारिक तौर पर वर्ष 1973 में रजिस्टर्ड हुई थी.

दोनों ही संस्थापकों ने 1980 के दशक में गुटखा व्यापार में कदम रखा. इस दौर में ही गुटखा बनाने और बेचने का व्यापार शुरू किया था. समय के साथ-साथ कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स सेगमेंट में भी कदम रखा. तंबाकू, गुटखा, इलायची, और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अपना हाथ आजमाया. कंपनी ने रियल एस्टेट और लोहा कारोबार में भी कदम रखा है.

करोड़ों रुपए का हैं आज कारोबार

देश में पान मसाला उद्योग लगातार बढ़ रहा है और बाजार विश्लेषण कंपनियों के अनुसार इसकी कुल वैल्यू करीब 46,882 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. इस विशाल कारोबार में कमला पसंद ब्रांड अकेले ही 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है.

कंपनी की मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कानपुर में स्थित है, जहां से देशभर के विभिन्न राज्यों में पान मसाला की सप्लाई की जाती है. कंपनी की सफलता खुद अपनी कहानी बयां करती है. कंपनी का नेटवर्थ आज करोड़ों रुपए का हैं.

