Market Today: डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया! शेयर बाजार में तूफानी रैली, सोना-चांदी भी चमके
Indian Currency: भारतीय बाजार के लिए बुधवार, 26 नवंबर की शुरुआत बहुत शानदार रही. कई मोर्चों पर खुशहाली देखने को मिल रही हैं. एक ओर भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी हैं. वहीं घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें भी तेजी से ऊपर भाग रही हैं.
भारतीय रुपया आज के करेंसी के रिंग में डॉलर से आगे निकल रहा हैं. इस तेजी के पीछे कमजोर डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में हो रही गिरावट मुख्य वजह हो सकती है. बाजार जानकारों से मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में रुपए में और बेहतरी देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, एक दिन पहले ही रुपया तेज गिरावट के साथ बंद हुआ था.
रुपए की मजबूत चाल
पिछले दिन हुई गिरावट को पीछे छोड़ते हुए बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत में रुपया दो पैसे की बढ़त हासिल करते हुए 89.20 रुपए प्रति डॉलर की कीमत पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों ने आज भरोसा जताया है.
जिसका असर रुपए की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. साथ ही आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 89.24 प्रति डॉलर पर खुला, हालांकि बाद में 89.26 पर फिसल गया. रुपए ने शुरुआती दौर में संभलते हुए 89.20 प्रति डॉलर के आंकड़े को छूआ. मंगलवार को रुपया 6 पैसा टूटकर 89.20 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.
शेयर बाजार में जबरदस्त रैली
भारतीय शेयर बाजार में बुधवार के कारोबारी दिन जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है. दोपहर 12:40 बजे बीएसई सेंसेक्स 884 अंक उछलकर 85,471 अंक पर कारोबार कर रही है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी 278 अंक की शानदार तेजी देखने को मिल रही हैं. निफ्टी 50 26,163 के लेवल पर ट्रेड कर रही है.
विदेशी मुद्राओं का हाल
रुपए की बढ़ती कीमतों के बीच दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाले डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी फिसलकर 99.56 पर आ गया था.
