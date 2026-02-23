हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल

आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस बीच ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 23 फरवरी, सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Jefferies Downgrade Indian IT Stocks: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस बीच ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 23 फरवरी, सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें देश की प्रमुख आईटी कंपनियों की रेटिंग को घटाया गया है.

साथ ही कंपनी शेयरों के टारगेट प्राइस में भी कटौती की गई है. आइए जानते हैं, इन चुनिंदा कंपनियों के बारे में.....

1. इंफोसिस शेयर 

आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को लेकर ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अपना नजरिया थोड़ा नरम किया है. फर्म ने स्टॉक की रेटिंग ‘बाय’ से घटाकर ‘होल्ड’ कर दी है. साथ ही कंपनी के टारगेट प्राइस को 1,880 रुपये से कम करके 1,290 रुपये तय किया है. नया तय रेट शुक्रवार के क्लोजिंग स्तर की तुलना में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है.   

2. टीसीएस शेयर

आईटी क्षेत्र की फेमस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने अपना रुख निगेटिव किया है. स्टॉक की रेटिंग को ‘अंडरपरफॉर्म’ में बदलते हुए टारगेट प्राइस 3,485 रुपये से घटाकर 2,350 रुपये कर दिया गया है. शुक्रवार के कारोबारी दिन के मुकाबले में इसमें 12.5 फीसदी की गिरावट का इशारा है.

3. एचसीएल टेक शेयर

ब्रोकरेज फर्म ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर अपने रूख में बदलाव किया है. फर्म ने स्टॉक की रेटिंग ‘बाय’ से घटाकर ‘होल्ड’ कर दी है. इसके साथ ही टारगेट प्राइस 1,885 रुपये से कम करके 1,390 रुपये तय किया गया है. शुक्रवार की बाजार क्लोजिंग लेवल की तुलना में करीब 4 फीसदी की गिरावट है. 

4. हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 

ब्रोकरेज ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को लेकर अपना नजरिया कमजोर किया है और कंपनी की रेटिंग घटाकर ‘अंडरपरफॉर्म’ कर दी है. साथ ही फर्म ने टारगेट प्राइस 660 रुपये से कम करके 460 रुपये तय किया है. जो मौजूदा स्तर की तुलना में करीब 12 फीसदी तक गिरावट की संभावना को दर्शाता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, 65,000 डॉलर पर बिटकॉइन 8 महीने के लो पर; जानें दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का हाल

Published at : 23 Feb 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Jefferies Downgrade Indian IT Stocks Indian IT Sector Outlook 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल
आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल
बिजनेस
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
IDFC First Bank के शेयरों में भूचाल, 15% के लोअर सर्किट पर स्टॉक; 590 करोड़ के फ्रॉड से हड़कंप
बिजनेस
ट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी
ट्रंप के 15% टैरिफ प्रस्ताव पर अनिश्चितता के बीच रुपया ने दिखाया दम, करेंसी की रिंग में 21 बार दी पटखनी
बिजनेस
Gold-Silver Price Surge: एक झटके में 15200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत, सोने के भाव में भी तेज उछाल; क्या है वजह?
एक झटके में 15200 रुपये बढ़ी चांदी की कीमत, सोने के भाव में भी तेज उछाल; क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
JNU Violence News: आधी रात पथराव, JNU में ABVP बनाम लेफ्ट भिड़ंत से मचा हड़कंप | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
पुलिस आई तो गिरफ्तारी देंगे शंकराचार्य? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया अपना 'प्लान'
इंडिया
Delhi Lashkar Module: दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
दिल्ली में पकड़े गए लश्कर मॉड्यूल का खुलासा- बांग्लादेश से चल रहा था भारत को दहलाने का नेटवर्क
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
साउथ सिनेमा
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
टीवी की इस एक्ट्रेस ने यश के Toxic में मारी धमाकेदार एंट्री, नाम जान लगेगा झटका
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
नौकरी
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
हेल्थ
High Protein Diet: क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
क्या वाकई फायदेमंद होती है हाई-प्रोटीन डाइट या ओवरहाइप्ड, जानें क्या है सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget