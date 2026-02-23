आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा, ब्रोकरेज फर्म ने इंफोसिस और टीसीएस समेत अन्य के टारगेट प्राइस घटाए; जानिए डिटेल
Jefferies Downgrade Indian IT Stocks: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इस बीच ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 23 फरवरी, सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें देश की प्रमुख आईटी कंपनियों की रेटिंग को घटाया गया है.
साथ ही कंपनी शेयरों के टारगेट प्राइस में भी कटौती की गई है. आइए जानते हैं, इन चुनिंदा कंपनियों के बारे में.....
1. इंफोसिस शेयर
आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस को लेकर ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने अपना नजरिया थोड़ा नरम किया है. फर्म ने स्टॉक की रेटिंग ‘बाय’ से घटाकर ‘होल्ड’ कर दी है. साथ ही कंपनी के टारगेट प्राइस को 1,880 रुपये से कम करके 1,290 रुपये तय किया है. नया तय रेट शुक्रवार के क्लोजिंग स्तर की तुलना में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है.
2. टीसीएस शेयर
आईटी क्षेत्र की फेमस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने अपना रुख निगेटिव किया है. स्टॉक की रेटिंग को ‘अंडरपरफॉर्म’ में बदलते हुए टारगेट प्राइस 3,485 रुपये से घटाकर 2,350 रुपये कर दिया गया है. शुक्रवार के कारोबारी दिन के मुकाबले में इसमें 12.5 फीसदी की गिरावट का इशारा है.
3. एचसीएल टेक शेयर
ब्रोकरेज फर्म ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर अपने रूख में बदलाव किया है. फर्म ने स्टॉक की रेटिंग ‘बाय’ से घटाकर ‘होल्ड’ कर दी है. इसके साथ ही टारगेट प्राइस 1,885 रुपये से कम करके 1,390 रुपये तय किया गया है. शुक्रवार की बाजार क्लोजिंग लेवल की तुलना में करीब 4 फीसदी की गिरावट है.
4. हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज
ब्रोकरेज ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज को लेकर अपना नजरिया कमजोर किया है और कंपनी की रेटिंग घटाकर ‘अंडरपरफॉर्म’ कर दी है. साथ ही फर्म ने टारगेट प्राइस 660 रुपये से कम करके 460 रुपये तय किया है. जो मौजूदा स्तर की तुलना में करीब 12 फीसदी तक गिरावट की संभावना को दर्शाता है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
