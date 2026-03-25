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हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट26 मार्च को बाजार खुला रहेगा या बंद? मार्च के अंत में छुट्टियों की भरमार, जानें पूरी डिटेल

26 मार्च को बाजार खुला रहेगा या बंद? मार्च के अंत में छुट्टियों की भरमार, जानें पूरी डिटेल

शेयर बाजार में आज यानी 25 मार्च का ट्रेडिंग सत्र निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है. इसके पीछे की वजह यह है कि इसके अगले दिन, यानी 26 मार्च को बाजार में कारोबार नहीं होगा....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 08:04 AM (IST)
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Stock Market Holidays March: शेयर बाजार में आज यानी 25 मार्च का ट्रेडिंग सत्र निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है. इसके पीछे की वजह यह है कि इसके अगले दिन, यानी 26 मार्च को बाजार में कारोबार नहीं होगा, जिससे ट्रेडिंग के सीमित अवसर ही निवेशकों को मिलने वाला हैं.

दरअसल, 26 मार्च को पूरे देश में रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा. जिसके चलते स्टॉक मार्केट को बंद करने का फैसला लिया गया है. इसके बाद 27 मार्च (शुक्रवार) को बाजार फिर खुलेगा, लेकिन 28 और 29 मार्च शनिवार और रविवार के वीकेंड होने की वजह से लगातार दो दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे में निवेशकों को इस हफ्ते कम ट्रेडिंग सेशन में ही अपने फैसले लेने होंगे...

मार्च के आखिरी दिनों में बाजार की छुट्टियां

मार्च के आखिरी दिनों में शेयर बाजार में लगातार छुट्टियों का असर दिखेगा. 30 मार्च (सोमवार) को बाजार खुलेगा, लेकिन अगले ही दिन 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण फिर बंद रहेगा.

इससे पहले 26 मार्च को रामनवमी और 28-29 मार्च को वीकेंड की छुट्टियां भी शामिल हैं. यानी कुल मिलाकर इस दौरान चार दिन बाजार में कारोबार नहीं होगा. जिससे ट्रेडिंग के मौके सीमित रह जाएंगे

आगे कब-कब रहेगी छुट्टी

आने वाले महीनों में भी छुट्टियों का सिलसिला जारी रहेगा. 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के चलते बाजार में छुट्टी रहेगी. इसके बाद 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के कारण मार्केट बंद रहेगा.

1 मई को महाराष्ट्र दिवस, 28 मई को बकरीद और 26 जून को मोहर्रम के कारण शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा. जिससे ट्रेडिंग के दिनों पर असर पड़ सकता है. सीमित कारोबारी दिन मिलने से निवेशकों को अपने सौदे पूरे करने के लिए कम समय मिलता हैं. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: शेयर बाजार में आज इन स्टॉक्स में दिख सकती है हलचल, टाटा स्टील से लेकर एनटीपीसी ग्रीन जैसे बड़े नाम शामिल; जानिए डिटेल

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Stock Market Holidays March NSE BSE Holiday List 2026
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