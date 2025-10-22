आज शेयर बाजार खुला है या बंद? छुट्टी को लेकर न हो कंफ्यूज, जानें लें जरूरी अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज शेयर बाजार खुला है या बंद? छुट्टी को लेकर न हो कंफ्यूज, जानें लें जरूरी अपडेट

Stock Exchange Holiday: शेयर बाजार में मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रखा गया. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. अब लोगों में आज की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 22 Oct 2025 06:35 AM (IST)
Stock Exchange Holiday: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 21 अक्टूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन रखा गया. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. इससे पहले सोमवार, 20 अक्टूबर को भी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी देखी गई थी. अब निवेशकों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या शेयर बाजार बुधवार, 22 अक्टूबर को खुला रहेगा या इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा. आइए आपके इस कंफ्यूजन को हम इस खबर के जरिए दूर करते हैं. 

क्या आज शेयर बाजार में होगा कारोबार?

स्टॉक मार्केट की लिस्ट के मुताबिक, दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर आज भारतीय शेयर बाजार सामान्य कारोबार के लिए बंद रहेगा. बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ-साथ कमोडिटी एक्सचेंजों - मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) ने आज कारोबारी अवकाश घोषित किया है.

शेयर बाजार में कब-कब हैं छुट्टियां? 

21 अक्टूबर को यानी कि कल भी भारतीय शेयर बाजार बंद रहा. सिर्फ एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए खोला गया था. अक्टूबर 2025 में शेयर बाजार में तीन दिन की छुट्टी रही- 2 अक्टूबर 2025 महात्मा गांधी जयंती/दशहरा के लिए, 21 अक्टूबर 2025 दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए और 22 अक्टूबर 2025 दिवाली बलिप्रतिपदा के लिए.

शेयर मार्केट की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, इस साल शेयर बाजार 18 दिनों के लिए बंद रहेंगे. अक्टूबर की छुट्टियों के बाद नवंबर और दिसंबर में बीएसई और एनएसई एक-एक दिन के लिए बंद रहेंगे. नवंबर में शेयर बाजार का अगला अवकाश 5 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर होगा. दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा.

किन शेयरों में देखी गई कल तेजी? 

मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बजाज फिनसर्व के शेयरों में तेजी देखने को मिली, जो 1.11 परसेंट चढ़कर 2,163.15 रुपये पर बंद हुआ. इसके बाद इंफोसिस के शेयर में 0.72 परसेंटकी बढ़त दर्ज की गई, जो 1,472.00 रुपये के भाव पर पहुंच गया. एक्सिस बैंक के शेयर 0.64 परसेंट की तेजी के साथ 1,234.00 रुपये पर बंद हुए.

इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयर में 0.60 परसेंट, टाटा मोटर्स 0.55 परसेंट की तेजी देखी गई. एचडीएफसी बैंक 0.40 परसेंट की बढ़त के साथ 1,007.30 रुपये, पावर ग्रिड 0.38 परसेंट की तेजी के साथ 288.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ.

एलएंडटी (L&T) के शेयर 0.34 परसेंट की बढ़त के साथ 3,887.00 पर बंद हुए. इसी तरह अडानी पोर्ट्स 0.28 परसेंट, बीईएल 0.26 परसेंट और एसबीआई 0.07 परसेंट की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सन फार्मा के शेयरों में भी मंगलवार को तेजी देखी गई, जो 0.09 परसेंट चढ़कर 1,699.00 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा, जबकि टेक महिंद्रा 0.12 परसेंट की उछाल के साथ 1,446.50 पर पहुंचा.

 

खत्म हुआ एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, 62 अंक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी 25000 के पार 

Published at : 22 Oct 2025 06:19 AM (IST)
Embed widget