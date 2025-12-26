हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केट में आज इस PSU का धमाल, निवेशकों को कर रहा मालामाल, जानें आगे क्या रहेगा हाल

स्टॉक मार्केट में आज इस PSU का धमाल, निवेशकों को कर रहा मालामाल, जानें आगे क्या रहेगा हाल

IRFC पर निवेशकों का भरोसा बढ़ने के पीछे ब्याज दरों में स्थिरता और उधारी लागत के नियंत्रण में रहने की उम्मीदें भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं. इससे मार्जिन और दीर्घकालिक लाभप्रदता को लेकर पहले बनी चिंताएं काफी हद तक कम हुई हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

IRFC Stock Jumps: केंद्रीय बजट पेश होने में अब करीब एक महीने का समय बचा है और बजट से पहले ही इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) के शेयरों को लेकर निवेशकों में सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआती कारोबार में IRFC का शेयर बीएसई पर करीब 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 130.50 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इस उछाल के साथ यह रेलवे पीएसयू सेक्टर का सबसे ज्यादा लाभ देने वाला शेयर बनकर उभरा.

सरकार की ओर से रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को लगातार प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीदों ने IRFC को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है. रेलवे से जुड़ी दीर्घकालिक योजनाओं और मजबूत नीति समर्थन के कारण इस स्टॉक के निवेश पक्ष को एक बार फिर मजबूती मिलती नजर आ रही है.

रेलवे शेयरों में आई इस तेजी के पीछे बजट को लेकर बना आशावादी माहौल एक बड़ी वजह माना जा रहा है. लंबे समय तक सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद IRFC का शेयर अब संभावित कैपेक्स बढ़ोतरी की उम्मीदों के चलते ऊपर चढ़ रहा है.

क्यों उछल रहा रेलवे स्टॉक्स

इतिहास भी गवाह रहा है कि केंद्रीय बजट से पहले रेलवे से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिलती है, जिसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद होती है. चूंकि IRFC ही रेलवे के खर्च, नेटवर्क विस्तार, रोलिंग स्टॉक और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी निभाती है, इसलिए बजट में रेलवे आवंटन बढ़ने का सीधा फायदा इस कंपनी को मिलने की संभावना रहती है.

IRFC को लेकर बाजार की धारणा में सुधार की एक अहम वजह इसकी फंडिंग प्रोफाइल को लेकर बढ़ती स्पष्टता भी है. अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मुकाबले, जहां परियोजनाओं में देरी का जोखिम अधिक रहता है, IRFC का बिजनेस मॉडल अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है. इसकी आय भारतीय रेलवे के साथ किए गए दीर्घकालिक समझौतों पर आधारित है, जिससे कंपनी के नकदी प्रवाह में स्थिरता बनी रहती है. यही कारण है कि अनिश्चित बाजार माहौल में भी निवेशक इसे एक रक्षात्मक और भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं.

क्यों बढ़ रहा आईएसएफसी पर विश्वास

IRFC पर निवेशकों का भरोसा बढ़ने के पीछे ब्याज दरों में स्थिरता और उधारी लागत के नियंत्रण में रहने की उम्मीदें भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं. इससे मार्जिन और दीर्घकालिक लाभप्रदता को लेकर पहले बनी चिंताएं काफी हद तक कम हुई हैं. साल 2025 में IRFC के शेयरों का प्रदर्शन व्यापक बाजार की तुलना में कमजोर रहा था और पहले की तेजी के बाद मुनाफावसूली के चलते यह दबाव में आ गया था, लेकिन इसी वजह से अब इसका वैल्यूएशन निवेशकों को आकर्षक स्तर पर नजर आ रहा है.

ऐसे निवेशक जो स्थिर रिटर्न, नियमित डिविडेंड और मजबूत सरकारी समर्थन वाले पीएसयू शेयरों की तलाश में हैं, उनके लिए IRFC एक उपयुक्त विकल्प बनकर उभर रहा है. हालिया तेजी यह संकेत देती है कि इसमें अल्पकालिक सट्टेबाजी के बजाय दीर्घकालिक निवेश के नजरिये से दोबारा हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है.

ये भी पढ़ें: रुपये में नहीं रुक रही गिरावट, निकल रहा भारतीय करेंसी का दम, फिर RBI का फिर असर हुआ कम

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 26 Dec 2025 11:31 AM (IST)
Tags :
Stock Market IRFC Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

US Airforce ने Nigeria में ISIS ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, पहले Trump ने दी चेतावनी फिर हमला
Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Top 5 Arms Export: दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? जानें टॉप 5 देशों के नाम, रूस को बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर BJP नाराज, पंकज चौधरी ने दी नसीहत, नकारात्मक राजनीति से रहें दूर
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
ओटीटी
Andhra King Taluka OTT Release: राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
राम पोथिनेनी की ‘आंध्र किंग तालुका’ ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
यूटिलिटी
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक भर सकते हैं ITR, अब तक नहीं भरा तो जान लीजिए तरीका
हेल्थ
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
कम समय में दिखेगा फर्क, टोन्ड लुक के लिए बस रोज करें ये 5 असरदार योगासन
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ​इस कॉलेज में निकली बंपर भर्ती​, दो लाख से ज्यादा ​मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की प्रक्रिया
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget