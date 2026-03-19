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कोहराम, संकट और महंगाई… मिडिल ईस्ट वॉर के बीच क्या कुछ ही दिनों में आ रही वैश्विक मंदी?

Global Recession: ईरान ने ड्रोन हमलों के जरिए यूएई, बहरीन और दुबई सहित पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है और लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. ऐसे में फिलहाल कहीं से भी इस युद्ध के जल्द समाप्त होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 01:05 PM (IST)
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Iran War Impact: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले तथा उसके बाद तेहरान की ओर से किए गए पलटवार के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव का यह तीसरा सप्ताह चल रहा है. इस संघर्ष में ईरान के तेल बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उसके शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा करते रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों ने इजरायल और अमेरिका दोनों को चौंका दिया है.

ईरान ने ड्रोन हमलों के जरिए यूएई, बहरीन और दुबई सहित पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है और लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. ऐसे में फिलहाल कहीं से भी इस युद्ध के जल्द समाप्त होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं.

क्या आ रही मंदी?

ऐसी स्थिति में यह सवाल उठ रहा है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. जानकारों के अनुसार, वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है. एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा के मुताबिक, यदि पश्चिम एशिया में जारी तनाव अगले चार हफ्तों तक इसी तरह बना रहता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ सकती है.

उन्होंने सीएनबीसी-18 से बातचीत में कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधा पहले ही चिंता का विषय बन चुकी है. यदि हालात जल्द नहीं सुधरे, तो स्थिति और बिगड़ सकती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मिडिल ईस्ट तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग सात प्रतिशत हिस्सा पहले ही प्रभावित हो चुका है, जो वैश्विक आर्थिक विकास के लिए बड़ा झटका है.

कैसे हालात हो रहे बेकाबू?

मिश्रा के अनुसार, मौजूदा हालात पर बाजार ने अभी पूरी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि कंपनियों और निवेशकों को उम्मीद है कि स्थिति जल्द सामान्य हो सकती है. उनका कहना है कि बाजार में सकारात्मक संकेत तभी देखने को मिलेंगे, जब तनाव कम होगा और अनिश्चितता दूर होगी. उन्होंने यह भी बताया कि इस संकट का असर लगभग हर सेक्टर पर पड़ रहा है. रियल

एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निर्माण सामग्री की कमी देखने को मिल रही है, जबकि कार्बन ब्लैक और एलएनजी की कमी के कारण ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हो रही है. इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर की कमी से सूरत के कपड़ा उद्योग के श्रमिकों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है. इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि यह संकट केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर के बीच स्टॉक मार्केट क्रैश, लेकिन सोना-चांदी खरीदने वालों की हो गई मौज, जानें आज कितनी बड़ी गिरावट

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Middle East Conflict Global Recession 2026
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