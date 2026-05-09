अंतरराष्ट्रीय बाजार में उबाल, अब भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल का दाम, जानें अपने शहर का हाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि, क्रूड $103 तक पहुंचा।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी गईं।

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से बचाया।

मध्य पूर्व तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव।

Petrol-Diesel Price Today: शनिवार यानी आज 9 मई को देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. सरकार ने घरेलू यूजर्स को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट के असर से बचाने के लिए कीमतों को स्थिर रखा है. वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में कच्चे तेल Crude Oil की सप्लाई चेन में रुकावट और युद्ध जैसी स्थिति के चलते ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो रही है.

वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल

हाल ही में शुक्रवार को अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच झड़पों के बाद अंतरराष्ट्रीय तेज बाजार में हलचल बढ़ गई है.

ब्रेंट क्रूड की कीमत में लगभग 2.9% की बढ़ोतरी हुई.

कीमत बढ़कर करीब $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई.

बाद में इसमें थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई.

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10 हफ्तों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों पर भी इसका असर पड़ा है.

भारत में पेट्रोल की कीमतें (₹/लीटर)

नई दिल्ली -94.77

कोलकाता -105.41

मुंबई- 103.54

चेन्नई - 100.84

गुड़गांव -95.51

नोएडा-95.48

बेंगलुरु -102.92

भुवनेश्वर -101.16

चंडीगढ़ -94.30

हैदराबाद- 107.50

जयपुर- 104.91

लखनऊ- 94.69

पटना - 105.23

तिरुवनंतपुरम -107.48

जानिए डीजल की कीमत कितनी है?(₹/लीटर)

कच्चे तेल की कीमतों का असर क्यों बढ़ रहा है?

मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है.

युद्ध से पहले कीमत: लगभग $73 प्रति बैरल

30 अप्रैल को बढ़कर: $126 प्रति बैरल (4 साल का उच्चतम स्तर)

6 मई को गिरकर: $97.77 प्रति बैरल

महंगाई (Inflation) पर असर WPI बनाम CPI

एक्सपर्टेस के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों का असर ज्यादा होगा.

सबसे जरूरी बातें

WPI (Wholesale Price Index) पर असर ज्यादा होगा.

CPI (Consumer Price Index) पर असर कम रहेगा.

क्यों होगा?

सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की कीमतें स्थिर रखी हैं.

इसलिए आम यूजर्स पर तुरंत बड़ा असर नहीं दिख रहा.

सरकार की रणनीति