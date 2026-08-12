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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना-चांदी दोनों हुए महंगे, 24 कैरेट का भाव 1.53 लाख के पार, जानें आज का रेट

सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, 24 कैरेट का भाव 1.53 लाख के पार, जानें आज का रेट

Gold- Silver Price Today 12 August 2026: आज, 12 अगस्त 2026 को भारत में 24 कैरेट सोना 1,53,840 प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,36,150 प्रति किलोग्राम के आसपास दर्ज की गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 11:06 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 12 August 2026: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज यानी 12 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा महंगा है. दोनों कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिली है. कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़ी है, वहीं 22 और 18 कैरेट सोना भी महंगा हुआ है. चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

आज के सोने-चांदी के भाव-

  • 24 कैरेट सोना- 1,53,840 प्रति 10 ग्राम
  • 22 कैरेट सोना- 1,41,020 प्रति 10 ग्राम
  • 18 कैरेट सोना- 1,15,380 प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 2,36,150 रुपए प्रति किलोग्राम

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आज कितना है 24 कैरेट सोने का भाव?
कल यानी 11 अगस्त को सोने की कीमत 1,53,639 प्रति 10 ग्राम पर क्लोज हुई थी. आज 24 कैरेट सोना बढ़कर करीब 1,53,840 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. यानी एक दिन में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 201 प्रति 10 ग्राम बढ़ी है. एक ग्राम के हिसाब से देखें तो आज इसका भाव करीब 15,384 बैठता है.

22 कैरेट और 18 कैरेट सोना भी हुआ महंगा?

ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. आज देश में 22 कैरेट सोना करीब 1,41,020 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत आज करीब 1,15,380 प्रति 10 ग्राम है. यानी अलग-अलग शुद्धता वाले सोने के भाव में भी आज तेजी देखने को मिली है.

चांदी का क्या है भाव?
चांदी की कीमत भी आज बढ़ी है. कल यानी 11 अगस्त को चांदी 2,35,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई थी. आज इसका भाव करीब 2,36,150 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है. इस तरह एक दिन में चांदी करीब 900 प्रति किलोग्राम महंगी हुई है. चांदी में भी पिछले कुछ दिनों से तेजी का रुख बना हुआ है.

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बाजार में क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?
सोने-चांदी की कीमतों पर घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल का भी असर पड़ता है. आज MCX की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को सोना करीब 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 2,612 रुपए प्रति किलो तक उछला है. इसके पीछे निवेशकों की नजर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर भी है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण भी निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Aug 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Gold & Silver
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