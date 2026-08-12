मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या है अनाथ और विधवा सेस, जिससे बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, किन-किन राज्यों में लागू?

क्या है अनाथ और विधवा सेस, जिससे बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, किन-किन राज्यों में लागू?

Orphan And Widow Cess: हिमाचल प्रदेश में अनाथ और विधवा सेस लगाकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं. आइये समझते हैं अनाथ और विधवा सेस क्या है और ये किन-किन राज्यों में लगाया जाता है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

Orphan And Widow Cess: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल भरवाना अब थोड़ा महंगा हो गया है. राज्य सरकार ने कल यानी 11 अगस्त की आधी रात से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू कर दिया है. ये सेस राज्य में पेट्रोल और डीजल की पहली बिक्री के समय वसूला जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में किया जाएगा. यानी आम लोगों से पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लिया जाने वाला ये एक्स्ट्रा पैसा वेलफेयर फंड में जाएगा. 

कितना महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल?
60 पैसे प्रति लीटर के नए सेस के लागू होने के बाद हिमाचल में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. शिमला में पेट्रोल की कीमत बढ़कर करीब 103.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव करीब 95.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है. इसका मतलब है कि अगर कोई 50 लीटर पेट्रोल भरवाता है तो सिर्फ इस नए सेस के हिसाब से उसे करीब 30 रुपये ज्यादा देने होंगे. हालांकि, पेट्रोल-डीजल की अंतिम कीमत में राज्य के दूसरे टैक्स और स्थानीय कीमतें भी शामिल होती हैं.

टाटा संस के चेयरमैन पद से एन चंद्रशेखरन ने दिया इस्तीफा

अनाथ और विधवा सेस क्या होता है?
अगर आप नहीं जानते हैं कि अनाथ और विधवा सेस क्या है तो बता दें कि सेस यानी किसी खास उद्देश्य के लिए लगाया जाने वाली एक्स्ट्रा फीस. हिमाचल सरकार ने अनाथ और विधवा सेस को खास तौर पर अनाथ और विधवाओं की भलाई के लिए बनाया है. हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2026 के तहत इस सेस से मिलने वाली रकम को ऑर्फन एंड विडो वेलफेयर फंड  में जमा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए किया जाएगा. 

क्या दूसरे राज्यों में भी लगता है ऐसा सेस?
अनाथ और विधवा सेस के नाम से पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया ये खास सेस हिमाचल प्रदेश में ही है. दूसरे राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर अलग-अलग तरह के वैट, सेस या सरचार्ज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां भी यही अनाथ और विधवा सेस ही लागू होगा. 

गोवा में खरीदा 2 करोड़ का विला, अब हर महीने 1 लाख कमा रहा ये शख्स

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol & Diesel HIMACHAL PRADESH Orphan And Widow Cess
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या है अनाथ और विधवा सेस, जिससे बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, किन-किन राज्यों में लागू?
क्या है अनाथ और विधवा सेस, जिससे बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, किन-किन राज्यों में लागू?
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
बिजनेस
गोवा में खरीदा 2 करोड़ का विला, अब हर महीने 1 लाख कमा रहा ये शख्स
गोवा में खरीदा 2 करोड़ का विला, अब हर महीने 1 लाख कमा रहा ये शख्स
बिजनेस
सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, 24 कैरेट का भाव 1.53 लाख के पार, जानें आज का रेट
सोना-चांदी दोनों हुए महंगे, 24 कैरेट का भाव 1.53 लाख के पार, जानें आज का रेट
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
सावन में संजय निषाद ने मछली को बताया 'शाकाहारी', बोले- 'बिना लहसुन-प्याज के बनाएं'
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
लाइफस्टाइल
Salt Dry In Monsoon: मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
मानसून में नमक डिब्बे में गीला हो जाता है? कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे
शिक्षा
German language: जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
जर्मन भाषा सीखने के बाद कहां बना सकते हैं करियर?
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget