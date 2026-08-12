गोवा में खरीदा 2 करोड़ का विला, अब हर महीने 1 लाख कमा रहा ये शख्स

Real Estate News: भारतीय फाउंडर और इन्वेस्टर अक्षत श्रीवास्तव ने अपनी गोवा मौजूद विला से होने वाली कमाई के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि साल 2023 में साउथ गोवा में करीब 2 करोड़ में 3BHK विला खरीदा था. अब इस प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा होकर करीब तीन करोड़ हो गई है. इसके बावजूद उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, अक्षत श्रीवास्तव Wisdom Hatch के फाउंडर हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गोवा में Airbnb चलाने का अनुभव साझा किया.उन्होंने बताया कि उनकी विला की रोज की किराया दर करीब. 6,000 है.तीन कमरों के हिसाब से एक कमरे का खर्च करीब. 2,000 होता है.

विला के रोजमर्रा के काम और बुकिंग की जिम्मेदारी उन्होंने एक Airbnb मैनेजमेंट कंपनी को दी हुई है. कंपनी के अनुमान के मुताबिक, विला में औसतन 65% ऑक्यूपेंसी रहती है. यानी साल के 365 दिनों में करीब 237 दिन विला बुक रहता है.

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साल में करीब 14 लाख की कमाई

अगर 237 दिनों तक विला 6,000 प्रति रात के हिसाब से बुक होता है, तो साल की कुल कमाई करीब 14.2 लाख बैठती है. ये हर महीने करीब 1.18 लाख की ग्रॉस कमाई होती है, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी सभी खर्च और मैनेजमेंट के बाद अक्षत को करीब 1 लाख प्रति महीने देती है. इस तरह उनकी साल की कमाई करीब 12 लाख होती है. उनके शुरुआती 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर ये करीब 6% साल का रिटर्न के बराबर है.

विला बेचने का कोई प्लान नहीं- अक्षत

अक्षत ने कहा कि अगर फ्यूचर में गोवा की प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट भी आती है, तब भी वो विला बेचने नहीं जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से नहीं खरीदी थी और उनका मकसद इसे जल्दी बेचकर मुनाफा कमाना नहीं है.

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उन्होंने ये भी कहा कि गोवा बहुत बड़ा इलाका है और यहां अलग अलग जगहों पर Airbnb से मिलने वाला रेंटल रिटर्न अलग हो सकता है. उनके हिसाब से , नॉर्थ गोवा की कुछ प्रॉपर्टीज की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन साउथ गोवा में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने पहले ही लोगों को नॉर्थ गोवा में प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सावधान किया था.

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