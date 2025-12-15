Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी, जानें 15 दिसंबर को कितना बढ़ गया रेट
घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 15 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,34,204 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ....
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 15 दिसंबर को तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,34,204 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,33,622 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.
15 दिसंबर की सुबह 10:10 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,34,669 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1050 रुपये की तेजी दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,34,859 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था.
आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)
दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,880 रुपए
22 कैरेट - 1,23,650 रुपए
18 कैरेट - 1,01,200 रुपए
मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,730 रुपए
22 कैरेट - 1,23,500 रुपए
18 कैरेट - 1,01,050 रुपए
चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,35,930 रुपए
22 कैरेट - 1,24,600 रुपए
18 कैरेट - 1,04,000 रुपए
कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,730 रुपए
22 कैरेट - 1,23,500 रुपए
18 कैरेट - 1,01,050 रुपए
अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,780 रुपए
22 कैरेट - 1,23,550 रुपए
18 कैरेट - 1,01,100 रुपए
लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,880 रुपए
22 कैरेट - 1,23,650 रुपए
18 कैरेट - 1,01,200 रुपए
पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,780 रुपए
22 कैरेट - 1,23,550 रुपए
18 कैरेट - 1,01,100 रुपए
हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट - 1,34,730 रुपए
22 कैरेट - 1,23,500 रुपए
18 कैरेट - 1,01,050 रुपए
सोने की कीमतें कई वजहों से ऊपर-नीचे होती रहती हैं. वैश्विक स्तर पर चल रही अनिश्चितता हो या फिर भारतीय करेंसी रुपये में जारी उतार-चढ़ाव, सरकारी टैक्स इत्यादि चीजें गोल्ड के रेट को प्रभावित करती हैं. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है.
ग्राहकों को सोना खरीदने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च करने होंगे. अगर आप सोना लेने जा रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर देख लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके. साथ ही आपको अपनी खरीदारी पर बेस्ट डील भी मिल सके.
यह भी पढ़ें: Stock Market Today: शेयर मार्केट हुआ टमाटर की तरह लाल, सेंसेक्स 356 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसली
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL