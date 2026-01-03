Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







January 2026 IPO: साल 2025 में कई जानी-मानी कंपनियों ने शेयर बाजार में कदम रखा. जिससे निवेशकों को नए सेक्टर्स में निवेश के बहुत से मौके मिले. अब इसी कड़ी में साल 2026 की शुरुआत भी बाजार के लिए खास मानी जा रही है. जनवरी के महीने में एक के बाद एक बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) दस्तक दे सकते हैं.

डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस और होटल इंडस्ट्री जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में हैं. हालांकि फिलहाल ज्यादातर कंपनियों को अंतिम मंजूरी का इंतजार है. साथ ही अभी कंपनियों ने आईपीओ के आधिकारिक तारीखों का भी ऐलान नहीं किया है. लेकिन अगर ये इश्यू समय पर आते हैं तो बाजार में 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की फंडरेजिंग देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं, कुछ कंपनियों के बारे में जो जनवरी में अपना आईपीओ ला सकती हैं.....

1. प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी

प्रेस्टीज ग्रुप की प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर जनवरी महीने में अपना आईपीओ ला सकती है. कंपनी बाजार से करीब 2,700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स और कर्ज कम करने के लिए करेगी.

2. SMPP

डिफेंस सेक्टर की कंपनी SMPP जनवरी में अपना आईपीओ ला सकती है. कंपनी के 4,000 करोड़ रुपये के आईपीओ को हरी झंडी मिल चुकी है. कंपनी हेलमेट, बैलिस्टिक जैकेट और एम्युनिशन जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरण बनाती है.

3. हीरो फिनकॉर्प

Hero ग्रुप की फाइनेंस कंपनी Hero FinCorp भी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी में है. कंपनी बाजार से करीब 3,600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. इस पब्लिक इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी पूंजी स्थिति मजबूत करने और लोन कारोबार के विस्तार में करेगी.

4. क्लीन मैक्स

क्लीन मैक्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है. कंपनी सोलर और विंड पावर से जुड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है. कंपनी जनवरी में लगभग 5,200 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश कर सकती है. जिसमें फ्रेश इश्यू के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल भी शामिल रहने की संभावना है.

