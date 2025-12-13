पहली नौकरी के साथ करें निवेश की सही शुरुआत, युवाओं के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Investment After First Job: आपका आज किया हुआ निवेश कल खराब समय में आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. यही कारण है कि सभी को बचत और निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए. हालांकि बहुत से लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं. अगर वे अपनी मंथली इनकम से छोटी-छोटी राशि भी निवेश करें तो, लंबे समय में उनके पास एक अच्छा-खासा अमाउंट जमा हो सकता हैं.

अगर आपकी अभी-अभी नौकरी लगी है तो, आपके लिए निवेश स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. ताकि भविष्य में आपको पैसों की दिक्कत न हो. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ निवेश विकल्पों के बारे में, जहां नौकरी शुरू कर रहे युवा अपनी निवेश जर्नी शुरू कर सकते हैं....

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक भरोसेमंद सरकारी बचत योजना है. इसके तहत छोटे-छोटे निवेश से लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है. इस स्कीम में 15 साल तक निवेश करना होता है और निवेशकों को इस पर करीब 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता हैं. युवा जिनकी तुरंत ही नौकरी लगी है, उनके लिए पीपीएफ एक शानदार निवेश विकल्प हो सकता हैं.

2. बैंक एफडी

बैंक एफडी को सुरक्षित निवेश ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है. युवाओं को अपनी बचत का कुछ हिस्सा बैंक एफडी करना चाहिए. एक तो इसमें फिक्स रिटर्न मिलता है, साथ ही आपका पैसा सुरक्षित रहता है. हालांकि, एफडी करने से पहले विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. अलग-अलग बैंकों की एफडी ब्याज दरों में अंतर हो सकता हैं.

3. म्यूचुअल फंड SIP

युवा अपना निवेश पोर्टफोलियो बनाते समय एसआईपी को इसमें ऐड कर सकते हैं. 500 रुपये की छोटी राशि से एसआईपी की शुरुआत हो जाती है. युवा लंबे समय तक एसआईपी में छोटी-छोटी राशि निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

