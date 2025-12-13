हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ 7,000 रुपये की SIP से ऐसे बनेगा 1.30 करोड़ का फंड, जानें पूरा कैलकुलेशन

सिर्फ 7,000 रुपये की SIP से ऐसे बनेगा 1.30 करोड़ का फंड, जानें पूरा कैलकुलेशन

निवेशक एक अच्छे निवेश विकल्प की तलाश करते रहते हैं. अगर आप छोटी-छोटी राशि में पैसों का निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने की योजना बनाना रहे हैं तो, आप एसआईपी के बारे में विचार कर सकते हैं...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 13 Dec 2025 07:43 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mutual Fund SIP Tips: भारतीय निवेशक हमेशा एक अच्छे निवेश विकल्प की तलाश करते रहते हैं. बहुत से निवेशक सेफ निवेश विकल्प को पसंद करते हैं तो वहीं,  कुछ निवेशक बाजार के जोखिमों के लिए भी तैयार रहते हैं. अगर आप छोटी-छोटी राशि में पैसों का निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने की योजना बनाना रहे हैं तो, आप सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के बारे में विचार कर सकते हैं.

म्यूचुअल फंड SIP में लंबे समय तक थोड़ा-थोड़ा निवेश करके आप करोड़ों रुपये का कॉर्पस बना सकते हैं. आइए जानते हैं, स्टेप अप एसआईपी में हर महीने 7000 रुपये के निवेश से कैसे आप 1.30 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं.....

म्यूचुअल फंड स्टेप अप एसआईपी

स्टेप अप SIP निवेश के तहत आप हर साल अपनी मंथली एसआईपी राशि को लगभग 10 फीसदी से बढ़ाते हैं. यानी समय के साथ आपकी निवेश की रकम बढ़ती जाती है, जिससे फंड में जमा होने वाली कुल राशि भी ज्यादा हो जाती है. साथ ही नॉर्मल एसआईपी की तुलना में आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है.

म्यूचुअल फंड एसआईपी में औसतन करीब 12 प्रतिशत तक का रिटर्न मिल सकता है. मार्केट की चाल के हिसाब से यह रिटर्न ऊपर-नीचे भी हो सकती है. हालांकि, स्टेप अप एसआईपी की खासियत ये है कि इसमें बढ़ती निवेश राशि की वजह से आम तौर पर सामान्य एसआईपी की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है.

1.30 करोड़ रुपये का कॉर्पस

अगर आप हर महीने 7,000 रुपये की स्टेप अप एसआईपी 20 साल की अवधि तक जारी रखते हैं, तो कुल मिलाकर आपका निवेश लगभग 48.11 लाख रुपये होगा. बाजार की स्थिति सही रहती है तो आपको इस निवेश पर करीब 12 फीसदी का सालाना रिटर्न मिल सकता हैं.

इस हिसाब से 20 सालों के बाद आपके पास 1.30 करोड़ रुपये का कॉर्पस होने की संभावना है. यानी की आपकी कमाई लगभग 82.30 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. स्टेट अप एसआईपी के तहत आपको पहले साल 7000 हजार रुपये और उसके अगले साल इस राशि का 10 प्रतिशत बढ़ाकर यानी 7700 रुपये निवेश करना होगा. यही प्रक्रिया आपको अगले 20 साल तक जारी रखनी होगी. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 13 Dec 2025 07:43 AM (IST)
Step Up SIP Benefits Mutual Fund SIP Tips
