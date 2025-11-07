Infosys Share Buyback: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस ने अब तक के अपने इतिहास में सबसे बड़े शेयर बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है. इसके तहत कंपनी टोटल अपने 18000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने जा रही है. यह अब तक का इसका पांचवां और सबसे बड़ा बायबैक होगा.

यह बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए किया जाएगा. यानी कि कंपनी अपने निवेशकों से एक निश्चित कीमत पर शेयर वापस खरीदेगी. कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को तय किया है. यानी कि इस दिन कारोबार खत्म होने तक जिन भी निवेशकों के पास इंफोसिस के शेयर हैं वे इस बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि, इंफोसिस के प्रोमोटर्स या प्रोमोटर्स ग्रुप के सदस्य बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे.

बायबैक में कितना होगा खर्च?

बायबैक प्लान के तहत कंपनी 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 10 करोड़ शेयर खरीदेगी. यानी कि इंफोसिस इस बायबैक के लिए 18000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे पहले गुरुवार को इंफोसिस के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1466.50 रुपये पर बंद हुआ.

इससे साफ है कि बायबैक में प्रति शेयर की कीमत गुरुवार के बंद भाव से 23 परसेंट ज्यादा है. पिछले एक महीने से भले ही इंफोसिस के शेयरों में कोईखास उतार-चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन इस साल अभी तक इसमें 22 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. इससे पहले कंपनी ने साल 2022 में शेयरों के बायबैक का ऐलान किया था. उस दौरान 9300 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए थे.

क्या होता है बायबैक?

बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है. इससे मार्केट में शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इससे होने वाली कमाई (EPS) बढ़ जाती है. बायबैक के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को यह संकेत देती है कि उसके शेयर अंडरवैल्यूड हैं और उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है. इससे निवेशकों का कंपनी पर विश्वास बढ़ जाता है. कई बार कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश होने पर भी बायबैक के जरिए उससे निवेशकों को फायदा पहुंचाती है.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले यह ध्यान रखें कि रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो.

बायबैक विंडो, साइज और कितने रुपये में शेयर खरीदे जाएंगे जैसे डिटेल का पता लगाने के लिए लेटर ऑफ ऑफर (LoF) पढ़ें.

अब यह तय करें कि आपको कंपनी के कितने शेयर बेचने हैं. आप चाहें तो ओवरसब्सक्राइब भी कर सकते हैं.

अपने ब्रोकर में लॉग इन करें और फिर बायबैक वाले ऑप्शन पर जाएं. यहां से इंफोसिस बायबैक को सिलेक्ट करें और कितने शेयर बेचने हैं यह दर्ज करें.

आप चाहे तो टेंडर फॉर्म अपने ब्रोकर/रजिस्ट्रार को ऑफलाइन जमा करा सकते हैं.

ब्रोकर/डीपी आपके डीमैट खाते से टेंडर किए गए शेयरों को ब्लॉक/डेबिट कर देगा (आपको पैसे नहीं देने होंगे).

