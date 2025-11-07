हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस1800 करोड़ रुपये का बायबैक ला रही है Infosys, 23 परसेंट के प्रीमियम पर खरीदे जाएंगे शेयर; जानें रिकॉर्ड डेट

1800 करोड़ रुपये का बायबैक ला रही है Infosys, 23 परसेंट के प्रीमियम पर खरीदे जाएंगे शेयर; जानें रिकॉर्ड डेट

Infosys Share Buyback: इंफोसिस ने 1800 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक का ऐलान किया है. बायबैक कैश में होगा और कंपनी के प्रोमोटर्स इसमें हिस्सा नहीं लेंगे. लगभग 23 परसेंट के प्रीमियम पर शेयर वापस खरीदेगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 07 Nov 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

Infosys Share Buyback: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी इंफोसिस ने अब तक के अपने इतिहास में सबसे बड़े शेयर बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है. इसके तहत कंपनी टोटल अपने 18000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदने जा रही है. यह अब तक का इसका पांचवां और सबसे बड़ा बायबैक होगा.

यह बायबैक टेंडर ऑफर के जरिए किया जाएगा. यानी कि कंपनी अपने निवेशकों से एक निश्चित कीमत पर शेयर वापस खरीदेगी. कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को तय किया है. यानी कि इस दिन कारोबार खत्म होने तक जिन भी निवेशकों के पास इंफोसिस के शेयर हैं वे इस बायबैक में हिस्सा ले सकेंगे. हालांकि, इंफोसिस के प्रोमोटर्स या प्रोमोटर्स ग्रुप के सदस्य बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे. 

बायबैक में कितना होगा खर्च?

बायबैक प्लान के तहत कंपनी 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 10 करोड़ शेयर खरीदेगी. यानी कि इंफोसिस इस बायबैक के लिए 18000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इससे पहले गुरुवार को इंफोसिस के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1466.50 रुपये पर बंद हुआ.

इससे साफ है कि बायबैक में प्रति शेयर की कीमत गुरुवार के बंद भाव से 23 परसेंट ज्यादा है. पिछले एक महीने से भले ही इंफोसिस के शेयरों में कोईखास उतार-चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन इस साल अभी तक इसमें 22 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. इससे पहले कंपनी ने साल 2022 में शेयरों के बायबैक का ऐलान किया था. उस दौरान 9300 करोड़ रुपये के शेयर बेचे गए थे. 

क्या होता है बायबैक? 

बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से वापस खरीदती है. इससे मार्केट में शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इससे होने वाली कमाई (EPS) बढ़ जाती है. बायबैक के जरिए कंपनी अपने निवेशकों को यह संकेत देती है कि उसके शेयर अंडरवैल्यूड हैं और उसे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है. इससे निवेशकों का कंपनी पर विश्वास बढ़ जाता है. कई बार कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा कैश होने पर भी बायबैक के जरिए उससे निवेशकों को फायदा पहुंचाती है. 

कैसे करें अप्लाई? 

  • सबसे पहले यह ध्यान रखें कि रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो. 
  • बायबैक विंडो, साइज और कितने रुपये में शेयर खरीदे जाएंगे जैसे डिटेल का पता लगाने के लिए लेटर ऑफ ऑफर (LoF) पढ़ें. 
  • अब यह तय करें कि आपको कंपनी के कितने शेयर बेचने हैं. आप चाहें तो ओवरसब्सक्राइब भी कर सकते हैं.
  • अपने ब्रोकर में लॉग इन करें और फिर बायबैक वाले ऑप्शन पर जाएं. यहां से इंफोसिस बायबैक को सिलेक्ट करें और कितने शेयर बेचने हैं यह दर्ज करें.
  • आप चाहे तो टेंडर फॉर्म अपने ब्रोकर/रजिस्ट्रार को ऑफलाइन जमा करा सकते हैं. 
  • ब्रोकर/डीपी आपके डीमैट खाते से टेंडर किए गए शेयरों को ब्लॉक/डेबिट कर देगा (आपको पैसे नहीं देने होंगे).

 

 

ये भी पढ़ें:

11 नवंबर को खुल रहा 3480 करोड़ का यह दमदार IPO, जानें कब तक लगा सकेंगे दांव? 

Published at : 07 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Tags :
Infosys Infosys Share Buyback Infosys News Infosys Share
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast Today: 72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
72 घंटे में 5 डिग्री गिरेगा पारा, कोहरा और भयंकर ठंड कब? मौसम विभाग की यूपी-दिल्ली और बिहार के लिए चेतावनी
क्रिकेट
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
पहले लिया संन्यास फिर फैसला बदल वापस खेलने उतरा, अब इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया हर्शल गिब्स का बड़ा रिकॉर्ड
झारखंड
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
IPS अधिकारी तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की कार्यवाहक DGP, अनुराग गुप्ता का VRS स्वीकार
टेलीविजन
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज, कैसी है अब तबीयत
जय भानुशाली संग तलाक की खबरों के बीच तेज बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुईं माही विज
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
अजित पवार के बेटे की कंपनी पर सवाल, पुणे जमीन सौदे में हुआ 6 करोड़ का नुकसान! जानें पूरा मामला
नौकरी
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, जानें कब और कैसे करें आवेदन?
हेल्थ
Healthy Sleep Routine: किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
किस उम्र कितने घंटे की नींद होती है जरूरी? न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया बॉडी की सेहत बनाने वाला राज
जनरल नॉलेज
स्मार्टफोन का क्रेज या लत? इन देशों में आबादी से दोगुने मोबाइल, हैरान कर देंगे आंकड़े
स्मार्टफोन का क्रेज या लत? इन देशों में आबादी से दोगुने मोबाइल, हैरान कर देंगे आंकड़े
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget