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हिंदी न्यूज़बिजनेससोने-चांदी के आभूषण 155% और टमाटर 48% महंगे, रसोई से लेकर तिजोरी तक हर जगह महंगाई की मार

सोने-चांदी के आभूषण 155% और टमाटर 48% महंगे, रसोई से लेकर तिजोरी तक हर जगह महंगाई की मार

Inflation Report Update: मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई दर बढ़कर 3.93% हो गई, जिसमें सोना-चांदी और टमाटर जैसी चीजों के दाम तेजी से बढ़े. वहीं आलू और मटर जैसे कुछ उत्पाद सस्ते हुए.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 12 Jun 2026 06:29 PM (IST)
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  • आलू और मटर की कीमतों में गिरावट देखी गई।

Inflation Report Update: बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को गुजारा करना भारी पड़ रहा है. भारत में महंगाई को लेकर मई 2026 की रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इस दौरान कई जरूरी चीजों के दामों में तेजी और कुछ में गिरावट दर्ज की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सोने-चांदी के आभूषण और टमाटर सबसे ज्यादा महंगे हुए है. इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा. वहीं आलू और मटर जैसी सब्जियों के दाम घटे हैं.  भारत में खुदरा महंगाई दर 2026 में बढ़कर करीब 3.93 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो फरवरी में 3,21 प्रतिशत थी. यह बढ़ोतरी खासतौर से कुछ चुनिंदा वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल के चलते हुई है.

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इन चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ी महंगाई

रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में सबसे ज्यादा महंगाई इन चीजों में दर्ज की गई है जैसे...

  • चांदी के आभूषण - करीब 155.23 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी
  • टमाटर- 48.43 प्रतिशत तक महंगा
  • सोना-हीरा- प्लैटिनम ज्वेलरी- 40.93 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
  • अदरक-32.49 प्रतिशत तक महंगा
  • किशमिश-21.97 प्रतिशत तक कीमतों में बढ़ोतरी

इन चीजों के घटे दाम

वहीं कुछ जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी देखी गई है. इनमें शामिल हैं...

  • आलू- 23. 71 प्रतिशत तक सस्ता
  • मटर- 11.47 प्रतिशत तक गिरावट

क्या है इसका मतलब?

यह डेटा दिखाता है कि महंगाई हर चीज पर एक जैसी नहीं होती है. कुछ कीमती धातु और कुछ सब्जियां तेजी से महंगी हो रही हैं. लेकिन वहीं यह भी देखा गया है कि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं. इस उतार-चढ़ाव से आम यूजर्स की जेब पर अलग-अलग असर पड़ता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Business News Rising Inflation Inflation Report
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