Petrol-Diesel News: सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंप से तेल नहीं खरीद पाएंगे ये ग्राहक, अगले 90 दिन की लगी रोक
Petrol-Diesel News: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 90 दिनों की रोक लगा दी है.
- सरकार ने थोक खरीदारों को पेट्रोल-डीजल पंप से खरीदने पर रोका।
- 90 दिन तक उन्हें केवल थोक बिक्री केंद्रों से ही ईंधन खरीदना होगा।
- यह निर्णय बढ़ी मांग और खुदरा-थोक कीमतों के अंतर से लिया गया।
- लक्ष्य है आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करना।
Petrol-Diesel News: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण पेट्रोल-डीजल पर चर्चा बढ़ गई है. अगर आप रोजाना पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है. इन यूजर्स को अब अपनी जरूरत का ईंधन सिर्फ बल्क सेल पॉइट्स से खरीदना होगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी.
डीज़ल की मांग बढ़ने के बाद लिया गया फैसला
सरकार ने यह कदम उन इलाकों की मांग में असामान्य बढ़ोतरी देखने के बाद उठाया है, जहां कई बल्क यूजर्स पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे. कीमतों में अंतर होने की वजह से बड़े यूजर्स रिटेल आउटलेट्स की ओर रुख कर रहे थे. दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 प्रति लीटर है, जबकि बल्क सेल में इसकी कीमत 134.50 प्रति लीटर है. दोनों कीमतों के बीच बड़ा अंतर होने के चलते बल्क यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा था.
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क्यों बढ़ा कीमतों का अंतर?
कीमतों में यह अंतर इसलिए आया क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम यूजर्स को राहत देने के लिए रिटेल कीमतों में कंट्रोल रखा. फरवरी के आखिर में मिडिल ईस्ट संकट के बाद ईंधन की लागत बढ़ी थी, लेकिन उसका पूरा बोझ आम ग्राहकों पर नहीं डाला गया. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह फैसला ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए लिया गया है. राहत की बात तो यह है कि इससे पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बनी रहेगी और सप्लाई पर दबाव कम होगा.
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