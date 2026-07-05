Gold- Silver Price Today 5 July 2026: आज सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले करीब 1.88% की बढ़त है. यानी एक दिन में सोने का भाव करीब ₹2,700- ₹2,800 तक बढ़ गया. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई और यह करीब ₹1.37 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया. चांदी में भी मजबूती रही और इसका भाव करीब ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा.

शहर अनुसार सोने- चांदी का भाव-

शहर का नाम सोने का भाव (24 कैरेट सोना, 10 ग्राम वजन) चांदी का भाव (1 किलोग्राम) दिल्ली ₹1,49,300 ₹2,50,000 मुंबई ₹1,49,150 ₹2,50,000 चेन्नई ₹1,49,800 ₹2,60,000 कोलकाता ₹1,49,200 ₹2,50,000 बेंगलुरु ₹1,49,250 ₹2,50,000 हैदराबाद ₹1,49,150 ₹2,50,000 अहमदाबाद ₹1,49,350 ₹2,50,000 जयपुर ₹1,49,300 ₹2,50,000 लखनऊ ₹1,49,300 ₹2,50,000 पटना ₹1,49,350 ₹2,50,000

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सोना क्यों हुआ महंगा?

भारत में सोने और चांदी के दाम कई कारणों से बदलते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग अहम भूमिका निभाते हैं. शादी और त्योहारों के सीजन में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोना खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला आभूषण ही लें. साथ ही मेकिंग चार्ज, जीएसटी और बिल की जानकारी जरूर लें. निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही फैसला लेना बेहतर रहेगा.

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