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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: सोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, चांदी भी महंगी, खरीदने से पहले जान लें 18K, 22K गोल्ड और सिल्वर का भाव

Gold- Silver Price Today: सोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, चांदी भी महंगी, खरीदने से पहले जान लें 18K, 22K गोल्ड और सिल्वर का भाव

Gold- Silver Price Today 5 July 2026: आज सोने चांदी की कीमत में कितना बदलाव आया है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पूरी रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 5 July 2026: आज सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली. 24 कैरेट सोना करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले करीब 1.88% की बढ़त है. यानी एक दिन में सोने का भाव करीब ₹2,700- ₹2,800 तक बढ़ गया. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत में भी अच्छी तेजी दर्ज की गई और यह करीब ₹1.37 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया. चांदी में भी मजबूती रही और इसका भाव करीब ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा. 

शहर अनुसार सोने- चांदी का भाव- 

शहर का नाम  सोने का भाव (24 कैरेट सोना, 10 ग्राम वजन) चांदी का भाव (1 किलोग्राम)
दिल्ली ₹1,49,300 ₹2,50,000
मुंबई ₹1,49,150 ₹2,50,000
चेन्नई ₹1,49,800 ₹2,60,000
कोलकाता ₹1,49,200 ₹2,50,000
बेंगलुरु ₹1,49,250 ₹2,50,000
हैदराबाद ₹1,49,150 ₹2,50,000
अहमदाबाद ₹1,49,350 ₹2,50,000
जयपुर ₹1,49,300 ₹2,50,000
लखनऊ ₹1,49,300 ₹2,50,000
पटना ₹1,49,350 ₹2,50,000

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सोना क्यों हुआ महंगा?

भारत में सोने और चांदी के दाम कई कारणों से बदलते हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, आयात शुल्क, जीएसटी और घरेलू मांग अहम भूमिका निभाते हैं. शादी और त्योहारों के सीजन में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप सोना खरीद रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला आभूषण ही लें. साथ ही मेकिंग चार्ज, जीएसटी और बिल की जानकारी जरूर लें. निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो अलग-अलग ज्वेलर्स के रेट की तुलना करने के बाद ही फैसला लेना बेहतर रहेगा. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Business News Gold Rate Silver Price Gold & Silver
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