इंडिगो ने मारी लंबी छलांग, BSE सेंसेक्स में होगी एंट्री, शेयर में भी दिखी तेजी

Stock Market News India: भारतीय शेयर बाजार में दिसंबर का कारोबारी महीना इंडियो एयरलाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (इंटरग्लोब एविएशन) 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में शामिल होने जा रही हैं. वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेज को सेंसेक्स से बाहर किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, बीएसई इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने यह फैसला अपने इंडेक्सों के पुनर्गठन के लिया किया है. जो सोमवार, 22 दिसंबर से लागू हो जाएगा.

क्या हुए बदलाव?

30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में इंडिगो के शामिल होने के अलावा बीएसई 100 में IDFC First Bank लिमिटेड को शामिल करने का फैसला लिया गया है, वहीं Adani Green Energy लिमिटेड इससे बाहर होगी. साथ ही सेंसेक्स 50 में Max Healthcare Institute लिमिटेड को जोड़ा जाएगा और IndusInd Bank को बाहर का रास्ता दिखाया गया है.

IndusInd Bank और IDFC First Bank को बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में शामिल किया जाएगा. वहीं, Max Healthcare Institute और Adani Green Energy को इससे बाहर करने का फैसला लिया गया है.

इंडिगो के शेयरों में उछाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन, शुक्रवार 21 नवंबर को इंडियो यानी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में उछाल देखने को मिली. बीएसई पर कंपनी के शेयर 0.92 प्रतिशत या 53.40 रुपए की तेजी के साथ 5840.25 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. कारोबारी दिने के दौरान कंपनी के शेयर 5871.65 रुपए के हाई लेवल पर पहुंच गए थे.

वहीं, लो लेवल 5757.00 रुपए था. 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, कंपनी के शेयर 6225.05 रुपए के आंकड़े पर पहुंचे थे. एनएसई पर कंपनी के शेयर 5835.00 रुपए पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी. कंपनी शेयरों में 0.86 प्रतिशत या 49.50 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

