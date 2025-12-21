छुट्टियों वाला सप्ताह, सीमित दायरे में बाजार! जानिए इस हफ्ते शेयर मार्केट की कैसी रहेगी दिशा
विश्लेषकों ने यह अनुमान जताया है कि, विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां, डॉलर की चाल और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़ों से इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी...
Indian Stock Market Outlook: विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां, डॉलर की चाल और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़ों से इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी. विश्लेषकों ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि छुट्टियों के कारण छोटे सप्ताह में शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं.
विशेषज्ञों की राय
एक विशेषज्ञ ने कहा कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण कई वैश्विक बाजारों में सुस्त गतिविधि देखने को मिल सकती है. घरेलू शेयर बाजार बृहस्पतिवार को क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेंगे. रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, इस सप्ताह साल के अंत के त्योहारी दौर से कारोबार सीमित रह सकता है.
घरेलू स्तर पर बाजार अवसंरचना क्षेत्र के आंकड़ों के साथ ही बैंक ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखेंगे. मुद्रा की चाल और कच्चे तेल की कीमतें भी अहम कारक बनी रहेंगी. वैश्विक स्तर पर प्रमुख बाजारों, विशेषकर अमेरिका के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.
ऑनलाइन शेयर कारोबार मंच एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर ने कहा कि मजबूत घरेलू नकदी गहरे नकारात्मक जोखिमों से बचाव का काम कर रही है, वहीं अगर विदेशी निवेशकों की वापसी होती है तो बाजार में तेजी का अगला दौर देखा जा सकता है.
उन्होंने कहा कि अपेक्षा से कम अमेरिकी महंगाई के बाद बाजार की धारणा अधिक सकारात्मक हुई है और यह माहौल ऐतिहासिक रूप से भारत सहित उभरते बाजारों के लिए अनुकूल रहा है.
शुक्रवार को कैसा था शेयर बाजार का हाल
भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी सेशन शुक्रवार, 19 दिसंबर को सकारात्मक रहा था. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. बीएसई सेंसेक्स में 447.55 अंक के तेजी थी और यह 84,929.36 के लेवल पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी भी 150.85 अंक की उछाल के साथ 25,966.40 अंक पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी.
