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Indian Rupee vs Pakistani Rupee: वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और महंगाई की चिंता के बीच गुरुवार, 9 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले हल्की कमजोरी के साथ खुला. भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले 92.66 पर ओपन हुआ है. रुपये के कमजोर होने के पीछे ईरान में सीजफायर और होर्मुज को लेकर अनिश्चितता को बताया जा रहा है. अभी भी चिंता होने के कारण रिस्की एसेट्स पर दबाव बढ़ने की आशंका है. रुपये में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव जारी है.

पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो, एक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 279.02 पर चल रहा है. आइए जानते हैं, भारत और पाकिस्तान में किसकी करेंसी है ज्यादा मजबूत.

भारत-पाकिस्तान में किसकी करेंसी ज्यादा मजबूत?

अगर भारतीय रुपये और पाकिस्तानी रुपये की तुलना करें, तो भारतीय करेंसी ज्यादा मजबूत मानी जाती है. मौजूदा स्थिति में 1 भारतीय रुपया लगभग 3 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. यानी समान मूल्य के लिए पाकिस्तान को ज्यादा मुद्रा देनी पड़ती है. यह अंतर दोनों देशों की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कारकों पर निर्भर करता है. जहां भारत की स्थिति तुलनात्मक तौर पर बेहतर मानी जाती है.

दोनों करेंसी में तुलना

दोनों देशों की करेंसी की तुलना करें तो मे 1 भारतीय रुपया लगभग 3 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. साथ ही डॉलर में तुलना करें तो एक डॉलर की कीमत भारतीय रुपये में करीब 92.66 रुपये बनती है. वहीं पाकिस्तानी रुपये में यह 279.02 होती है.

संकट और महंगाई की दोहरी मार में पाकिस्तान

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. मार्च में महंगाई दर में फिर से तेज उछाल देखने को मिली है. पहले से कर्ज के बोझ तले दबे देश के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि नया कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है. ऐसे में आर्थिक संकट और गहराने की आशंका बढ़ रही है.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े हालात का असर भी सीधे पाकिस्तान पर पड़ रहा है. तेल की सप्लाई प्रभावित होने से ईंधन की कीमतों में इजाफा है. पेट्रोल-डीजल के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही है.



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