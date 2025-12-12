हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसफिर रसातल में रुपया, इन तीन कारणों से टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई भारतीय करेंसी

फिर रसातल में रुपया, इन तीन कारणों से टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई भारतीय करेंसी

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार निकासी ने रुपये पर गहरा दबाव डाला है, जिसके चलते निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 12 Dec 2025 12:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपये की कमजोरी लगातार गहराती जा रही है और यह गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है. यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने के बावजूद रुपये को कोई सहारा नहीं मिल पाया है. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को रुपये में एक बार फिर भारी गिरावट दर्ज की गई और यह 24 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.56 रुपये प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया.

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की लगातार निकासी ने रुपये पर गहरा दबाव डाला है, जिसके चलते निवेशकों की धारणा कमजोर बनी हुई है.

रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं के दाम में तेज उछाल आया है, जिससे आयातकों की ओर से डॉलर की मांग अचानक बढ़ गई. आयात महंगा होने पर कंपनियां अधिक डॉलर खरीदती हैं, जिसके कारण घरेलू मुद्रा और दबाव में आ जाती है. इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को रुपया 90.43 पर खुला, लेकिन जल्द ही फिसलकर 90.56 पर पहुंच गया. यह पिछले बंद भाव से 24 पैसे की कमजोरी दर्शाता है.

गुरुवार को भी रुपये में 38 पैसे की बड़ी गिरावट आई थी और वह अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 90.32 पर बंद हुआ था. वहीं, डॉलर इंडेक्स—जो छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है—हल्की बढ़त के साथ 98.37 पर पहुंच गया, जिससे रुपए पर अतिरिक्त दबाव बना.

घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार सकारात्मक रहा. सेंसेक्स 170 अंकों की तेजी के साथ 84,988 पर और निफ्टी लगभग 98 अंकों की बढ़त के साथ 25,997 के स्तर पर पहुंच गया. मजबूत शुरुआती बाजार के बावजूद रुपये पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

मिराए एसेट शेयरखान के विश्लेषक अनुज चौधरी का कहना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रही अनिश्चितता रुपये की गिरावट का सबसे बड़ा कारण है. हालांकि घरेलू बाजार की तेजी और कमजोर अमेरिकी डॉलर ने गिरावट को सीमित करने की कोशिश की, लेकिन निवेशकों की सतर्कता अभी भी कायम है. चौधरी के अनुसार, आने वाले दिनों में रुपये में उतार-चढ़ाव जारी रहने की आशंका है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में देरी से निवेशकों के मन में आशंका बढ़ सकती है. उनका अनुमान है कि डॉलर-रुपया विनिमय दर निकट अवधि में 90.10 से 90.75 के दायरे में रह सकती है. केंद्रीय बैंक द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप रुपये को निचले स्तर पर सहारा दे सकता है.

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 0.67 प्रतिशत बढ़कर 61.69 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने गुरुवार को 2,020 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिक्री की, जिससे बाजार पर बिकवाली का दबाव और बढ़ा तथा रुपये पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा.

ये भी पढ़ें: आरबीआई ने कब-कब रेपो रेट में की कितनी कटौती, कैसे दी जनता को बड़ी राहत

Published at : 12 Dec 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
Rupee Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement

वीडियोज

Trump का नया “Gold Card” धमाका! $1 Million में Green Card से भी Strong Residency
SGB ने फिर कर दिखाया! Gold Investment का असली Master | Paisa Live
NPS में बड़ा धमाका! अब Gold–Silver ETF तक निवेश की आज़ादी | Paisa Live
Delhi News: सैनिक फार्म में बुलडोजर कार्रवाई, देखते ही देखते ढह गया मकान | Bulldozer Action
MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में कर दिया कमाल, रणबीर कपूर और सलमान खान को दिया पछाड़
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में कर दिया कमाल, रणबीर कपूर और सलमान खान को दिया पछाड़
लाइफस्टाइल
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
दुनिया भर में कैसे मनाते हैं क्रिसमस, ट्री सजाने से लेकर सैंटा के इंतजार तक क्या-क्या परंपराएं मशहूर?
यूटिलिटी
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
फर्जीवाड़ा कर तो नहीं लिया लाडकी बहिन योजना का लाभ, वापस करना पड़ेगा पैसा; कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं?
ट्रेंडिंग
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
मौत के नीचे शूटिंग... रीलबाजी में ट्रक के नीचे घुस गया शख्स, वीडियो देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget