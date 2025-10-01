RBI एमपीसी के ऐलान के बीच रुपये में नई जान, करेंसी की रिंग में डॉलर पर लगाया 'धोबा पछाड़'

Dollar vs Rupee: आरबीआई की तरफ से बुधवार को मौद्रिक नीति पर अहम ऐलान किया गया और इसमें किसी तरह का बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है. केन्द्रीय बैंक की तरफ से रेपो रेट में बदलाव न करने का फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब जीएसटी रिफॉर्म के बाद आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कटौती कर देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही, अमेरिकी हाई टैरिफ देश की इकोनॉमी के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

रुपये में मजबूती

दूसरी ओर, शुरुआती कारोबार के दौरान भारतीय रुपये में मजबूती देखी जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति के फैसले से पहले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में पांच पैसे की बढ़त के साथ 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Interbank Forex Market) में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88.79 पर खुला. इसके बाद 88.75 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से पांच पैसे की बढ़त को दिखाता है. एक दिन पहले मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 88.80 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में तेजी

छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.84 पर आ गया. घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 142.63 अंक की बढ़त के साथ 80,410.25 अंक पहुंच गया. जबकि एनएसई पर निफ्टी 50 भी 50.75 अंक चढ़कर 24,661.85 अंक पर रहा. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66.13 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,327.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

