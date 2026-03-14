हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमिडिल ईस्ट तनाव से बाजार में हाहाकार, एक सप्ताह में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपये डूबे; जानें डिटेल

मिडिल ईस्ट तनाव से बाजार में हाहाकार, एक सप्ताह में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपये डूबे; जानें डिटेल

मिडिल ईस्ट में पैदा हुए माहौल ने घरेलू बाजार के रूख को खराब करने का काम किया है. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी. जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 14 Mar 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Stock Market Weekly Loss: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए माहौल ने वैश्विक समेत भारतीय घरेलू बाजार के रूख को खराब करने का काम किया है. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी.

सेंसेक्स 1470.50 अंक की गिरावट के साथ 74,563.92 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 488.05 अंक फिसलकर 23,151.10 के लेवल पर बंद हुए थे. इस डर वाले माहौल के बीच निवेशकों को जमकर नुकसान उठाना पड़ा. आइए जानते हैं, इस विषय में....

निवेशकों को हुआ तगड़ा नुकसान

बाजार में जारी इस गिरावट से निवेशकों को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा. आंकड़ों की बात करें तो, इस सप्ताह निवेशकों को कुल 19.86 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. शुक्रवार के कारोबारी दिन ही निवेशकों के 10.24 लाख करोड़ रुपये मार्केट से साफ हो गए.

ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के असर की बात करें तो, युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक निवेशकों को 33.68 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. जिससे निवेशकों के बीच चिंता है और आगे की अनिश्चितता को लेकर भी संशय बना हुआ है.   

इन सेक्टरों में बिकवाली का रहा दबाव

इस हफ्ते शेयर बाजार में कई सेक्टरों पर दबाव देखने को मिला. जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो सेक्टर में दर्ज की गई. पूरे सप्ताह के दौरान ऑटो सेक्टर करीब 10.64 प्रतिशत टूट गया. इसके चलते ऑटो इंडेक्स 26,770 अंकों से गिरकर लगभग 24,195 के स्तर तक आ गया. बिकवाली के दबाव ने ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर छोड़ा है.  

ऑटो के बाद गिरावट के मामले में पीएसयू बैंक सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा. जिसमें करीब 7.27 फीसदी की कमजोरी आई. इसके अलावा मेटल सेक्टर 5.90 प्रतिशत, रियल एस्टेट 4.35 फीसदी, ऑयल एंड गैस 4.25 प्रतिशत और आईटी सेक्टर में लगभग 3.54 फीसदी की गिरावट देखने को मिली.

विदेशी निवेशक लगातार बना रहे दूरी

अनिश्चितता भरे माहौल के बीच विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं. शुक्रवार 13 मार्च को भी विदेशी निवेशकों की तरफ से जोरदार बिकवाली देखने को मिली. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एफपीआई और एफआईआई ने उस दिन करीब 10,716.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. यह पिछले एक साल से ज्यादा समय में किसी एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली मानी जा रही है.

पूरे सप्ताह के आंकड़ों की बात करें तो, विदेशी निवेशकों का रुख बिकवाली की तरफ ही रहा. उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 36,071 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर बेचे. हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने बाजार को कुछ सहारा दिया और इस दौरान करीब 37,740 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की. इसके बावजूद भी शेयर मार्केट को सहारा नहीं मिला और प्रमुख इंडेक्स टमाटर की तरह लाल हो गए.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: सरकार का बड़ा फैसला: IPO के नियम बदले, बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग आसान; NSE और Jio का रास्ता साफ

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 14 Mar 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Indian Stock Market Weekly Loss Investors Wealth Wiped Out
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
मिडिल ईस्ट तनाव से बाजार में हाहाकार, एक सप्ताह में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपये डूबे; जानें डिटेल
मिडिल ईस्ट तनाव से बाजार में हाहाकार, एक सप्ताह में निवेशकों के 19 लाख करोड़ रुपये डूबे; जानें डिटेल
बिजनेस
सरकार का बड़ा फैसला: IPO के नियम बदले, बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग आसान; NSE और Jio का रास्ता साफ
सरकार का बड़ा फैसला: IPO के नियम बदले, बड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग आसान; NSE और Jio का रास्ता साफ
बिजनेस
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी का मौका...जानें आज कितना सस्ता हो गया रेट
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी का मौका...जानें आज कितना सस्ता हो गया रेट
बिजनेस
बाजार में गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म की चेतावनी, इन शेयरों में दिख सकती है 21% तक की गिरावट; जानें डिटेल्स
बाजार में गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म की चेतावनी, इन शेयरों में दिख सकती है 21% तक की गिरावट; जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Unique Fashion से लेकर Bigg Boss तक: Shalini Passi ने Shah Rukh Khan की Film King समेत कई राज खोले
सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
साउथ सिनेमा
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
ट्रेंडिंग
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
नौकरी
MP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका
MP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget