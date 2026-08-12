रेपो रेट नहीं घटा तो क्या, फिर भी कम होगी आपकी EMI! जानें कैसे?

Repo rate impact on loan EMI: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बाद बीते 5 अगस्त को रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाया. इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा. रेपो रेट में आखिरी बार 25 बेसिस पॉइंट की कटौती दिसंबर 2025 में की गई थी. उसके बाद से इसे स्थिर रखा गया है. लेकिन क्या रेपो रेट के स्थिर रहने का मतलब यह है कि 2026 में आपके होम लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा? आइए जानते हैं.

कम हो सकती है EMI!

हमेशा यह जरूरी नहीं होता है कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो EMI भी जस की तस रहेगी. यह आपके लोन से जुड़े बेंचमार्क पर निर्भर करता है. जहां नए फ्लोटिंग-रेट होम लोन आम तौर पर रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं, वहीं कुछ पुराने लोन अभी भी MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट) से जुड़े हो सकते हैं. रेपो-लिंक्ड लोन सीधे RBI की पॉलिसी रेट से जुड़ा होता है. जब रेपो रेट बदलती है, तो लोन की रीसेट शर्तों के अनुसार लेंडिंग रेट भी बदल सकती है.

वहीं, MCLR बैंक द्वारा तय किया गया एक इंटरनल बेंचमार्क है. अगर आपका होम लोन MCLR या बेस रेट से जुड़ा है, तो बैंक हर 6 महीने या 1 साल में इसे रीसेट करते हैं. इस दौरान बैंक के फंड की आंतरिक लागत (Internal Cost of Funds) के हिसाब से दरें बदल सकती हैं.

आसान भाषा में समझें

रिजर्व बैंक के रेपो रेट घटाने या बढ़ाने के तुरंत बाद बैंक ब्याज दर तुंरत बढ़ा या घटा नहीं देते. जब आप MCLR बेस्ड होम लोन लेते हैं, तो बैंक आमतौर पर 1-साल का चुनाव करते हैं और आपके एग्रीमेंट में एक साल का Reset Period जोड़ देते हैं. ऐसे में रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का असर तुंर आपकी ईएमआई पर नहीं दिखेगा. आपनके लोन की ब्याज दरें तभी बदलेंगी, जब बैंक द्वारा तय की गई रीसेट तारीख आएगी. यानी कि लोन शुरू होने के ठीक एक साल बाद. उस रीसेट तारीख पर बैंक का जितना भी MCLR चल रहा होगा, वही नई दरें आपके अगले एक साल के लिए लॉक हो जाएंगी.

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