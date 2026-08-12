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हिंदी न्यूज़बिजनेस12 अगस्त को कितना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? जानें अपने शहर का ताजा रेट

12 अगस्त को कितना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today 12 August 2026: सुबह- सुबह गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले यहां से आज का ताजा भाव चेक करें. यहां आपको शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट मिल जाएगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 07:09 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 12 August 2026: बढ़ती महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है. घर में सिलेंडर खत्म हो या गाड़ी में पेट्रोल, दोनों की ही कीमत आसमां छू रही है. खासतौर से पेट्रोल को लेकर तो देशबर में बवाल मचा हुआ है. अगर आप आज सुबह- सुबह गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं तो यहां से पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट दी गई है. साथ ही बताया गया है कि क्या इन दोनों के ही दाम बढ़ने वाले हैं. 

पेट्रोल की रेट लिस्ट- 

  • नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर
  • मुंबई: पेट्रोल ₹111.18 प्रति लीटर
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹113.47 प्रति लीटर
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹107.77 प्रति लीटर
  • गुरुग्राम: पेट्रोल ₹102.77 प्रति लीटर
  • नोएडा: पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर
  • बेंगलुरु: पेट्रोल ₹110.93 प्रति लीटर
  • भुवनेश्वर: पेट्रोल ₹109.92 प्रति लीटर
  • चंडीगढ़: पेट्रोल ₹98.10 प्रति लीटर
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹115.69 प्रति लीटर
  • जयपुर: पेट्रोल ₹112.66 प्रति लीटर
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹102.05 प्रति लीटर
  • पटना: पेट्रोल ₹113.35 प्रति लीटर
  • तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल ₹115.49 प्रति लीटर

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डीजल की रेट लिस्ट- 

  • नई दिल्ली: डीजल ₹95.20 प्रति लीटर।
  • मुंबई: डीजल ₹97.83 प्रति लीटर
  • कोलकाता: डीजल ₹99.82 प्रति लीटर
  • चेन्नई: डीजल ₹99.55 प्रति लीटर
  • गुरुग्राम: डीजल ₹95.44 प्रति लीटर
  • नोएडा: डीजल ₹95.56 प्रति लीटर
  • बेंगलुरु: डीजल ₹98.80 प्रति लीटर
  • भुवनेश्वर: डीजल ₹100.92 प्रति लीटर
  • चंडीगढ़: डीजल ₹86.09 प्रति लीटर
  • हैदराबाद: डीजल ₹103.82 प्रति लीटर
  • जयपुर: डीजल ₹97.78 प्रति लीटर
  • लखनऊ: डीजल ₹95.55 प्रति लीटर
  • पटना: डीजल ₹99.36 प्रति लीटर
  • तिरुवनंतपुरम: डीजल ₹104.40 प्रति लीटर

क्या महंगा होगा पेट्रोल और डीजल?

पेट्रोल और डीजल के दाम में आखिरी बार 15 मई को बढ़ोतरी हुई थी. तब पेट्रोल 3 रुपए और डीजल भी 3 रुपए ही महंगा हुआ था. इसके बाद तो दाम नहीं बढ़े हैं. हां लेकिन कच्चे तेल कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते हो सकता है आगे चलकर इनकी कीमत में बदलाव देखने को मिले. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Aug 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
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