12 अगस्त को कितना सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल? जानें अपने शहर का ताजा रेट

Petrol- Diesel Price Today 12 August 2026: बढ़ती महंगाई ने हर किसी को परेशान कर रखा है. घर में सिलेंडर खत्म हो या गाड़ी में पेट्रोल, दोनों की ही कीमत आसमां छू रही है. खासतौर से पेट्रोल को लेकर तो देशबर में बवाल मचा हुआ है. अगर आप आज सुबह- सुबह गाड़ी की टंकी फुल कराने जा रहे हैं तो यहां से पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल की रेट लिस्ट दी गई है. साथ ही बताया गया है कि क्या इन दोनों के ही दाम बढ़ने वाले हैं.

पेट्रोल की रेट लिस्ट-

नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर

मुंबई: पेट्रोल ₹111.18 प्रति लीटर

कोलकाता: पेट्रोल ₹113.47 प्रति लीटर

चेन्नई: पेट्रोल ₹107.77 प्रति लीटर

गुरुग्राम: पेट्रोल ₹102.77 प्रति लीटर

नोएडा: पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर

बेंगलुरु: पेट्रोल ₹110.93 प्रति लीटर

भुवनेश्वर: पेट्रोल ₹109.92 प्रति लीटर

चंडीगढ़: पेट्रोल ₹98.10 प्रति लीटर

हैदराबाद: पेट्रोल ₹115.69 प्रति लीटर

जयपुर: पेट्रोल ₹112.66 प्रति लीटर

लखनऊ: पेट्रोल ₹102.05 प्रति लीटर

पटना: पेट्रोल ₹113.35 प्रति लीटर

तिरुवनंतपुरम: पेट्रोल ₹115.49 प्रति लीटर

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डीजल की रेट लिस्ट-

क्या महंगा होगा पेट्रोल और डीजल?

पेट्रोल और डीजल के दाम में आखिरी बार 15 मई को बढ़ोतरी हुई थी. तब पेट्रोल 3 रुपए और डीजल भी 3 रुपए ही महंगा हुआ था. इसके बाद तो दाम नहीं बढ़े हैं. हां लेकिन कच्चे तेल कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते हो सकता है आगे चलकर इनकी कीमत में बदलाव देखने को मिले.

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