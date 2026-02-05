हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRupee vs Dollar: ट्रेड डील के बाद भारतीय रुपये की दहाड़ के आगे कांप रहा ट्रंप का डॉलर, आज फिर 7 बार दी पटखनी

Rupee vs Dollar: ट्रेड डील के बाद भारतीय रुपये की दहाड़ के आगे कांप रहा ट्रंप का डॉलर, आज फिर 7 बार दी पटखनी

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.52 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान थोड़ा मजबूत होकर 90.40 तक पहुंच गया. बुधवार को यह 90.47 पर बंद हुआ था.

By : राजेश कुमार | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 05 Feb 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

Rupee vs Dollar: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के ऐलान के बाद भले ही बाजार में शुरुआती उत्साह देखा गया हो, लेकिन अब निवेशक और कारोबारी ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं. गुरुवार को रुपये में हल्की मजबूती दर्ज की गई और यह सात पैसे चढ़कर 90.40 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, लेकिन यह तेजी सीमित दायरे में ही रही. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक और हस्ताक्षरित दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया है. विदेशी मुद्रा बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल बाजार “सेलिब्रेशन मोड” से बाहर आकर “वेरिफिकेशन मोड” में आ चुका है, यानी अब सिर्फ बयानों के बजाय ठोस शर्तों और लिखित समझौते का इंतजार किया जा रहा है.

सेलिब्रेशन मोड में बाजार

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.52 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान थोड़ा मजबूत होकर 90.40 तक पहुंच गया. बुधवार को यह 90.47 पर बंद हुआ था. हालांकि, रुपये की इस मजबूती पर कंपनियों की ओर से डॉलर की लगातार मांग और वैश्विक संकेतों का दबाव बना हुआ है. डॉलर इंडेक्स, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाता है, 0.18 प्रतिशत बढ़कर 97.79 पर पहुंच गया, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव देखने को मिला.

शेयर बाजार की बात करें तो घरेलू इक्विटी बाजारों में कमजोरी दिखाई दी. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 279 अंक गिरकर 83,538.97 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 94 अंक फिसलकर 25,681.85 पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से आने वाले ब्याज दर संकेतों का इंतजार कर रहे हैं. शुक्रवार को होने वाली आरबीआई की घोषणा से यह साफ होगा कि आगे ब्याज दरों का रुख क्या रहने वाला है, जिसका सीधा असर रुपये और शेयर बाजार दोनों पर पड़ेगा.

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट रुपये के लिए कुछ हद तक राहत लेकर आई. वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड करीब दो प्रतिशत टूटकर 68.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि तेल की कीमतों में किसी भी तरह की तेज उछाल रुपये की मजबूती को तुरंत सीमित कर सकती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है.

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी के अनुसार, उम्मीद से कमजोर सेवा क्षेत्र पीएमआई आंकड़ों ने रुपये पर दबाव बनाया है. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीदों के चलते मंगलवार को रुपये में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण यह तेजी आगे बरकरार नहीं रह सकी. हालांकि, उनका मानना है कि जैसे-जैसे ट्रेड डील की शर्तें स्पष्ट होंगी और अगर वे भारत के पक्ष में रहती हैं, तो इससे घरेलू बाजार की धारणा मजबूत होगी और रुपये में मध्यम अवधि में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: एक झटके में 20000 रुपये गिरी चांदी की कीमत, जानें अपने शहर का ताजा भाव

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 05 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Rupee US Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Parliament Session: लोकसभा में आज फिर हंगामे के आसार, चीन घुसपैठ पर विपक्ष उठाएगा सवाल |Rahul Gandhi
UP में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 24 IPS अफसरों का तबादला | CM Yogi | Lucknow | Breaking
Delhi Red Fort Blast: ED के बाद दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर की कार्रवाई | Breaking |
Madhya Pradesh Breaking: नर्स की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस | ABP News
Goregaon Lift News: Mumbai में लिफ्ट के अंदर गुब्बारों में हुआ धमाका, 3 लोग झुलसे | Breaking |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Washington Post Layoff: वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
वॉशिंगटन पोस्ट में बड़े पैमाने पर छंटनी, शशि थरूर के बेटे की नौकरी भी गई, लिखा- 'दुख हो रहा...'...
हरियाणा
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
ED के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
Mirzapur The Movie Release Date: ‘मिर्जापुर द मूवी’ का अब बड़े पर्दे पर दिखेगा भौकाल, जानें- किस तारीख सिनेमाघरों में दे रही दस्तक
'मिर्जापुर द मूवी’ अब थिएटर में काटेगी भौकाल, जानें- किस तारीख को हो रही रिलीज
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
नौकरी
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget