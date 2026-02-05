Silver Price Crash: आज गुरुवार 5 फरवरी को चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई. MCX (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) पर भारतीय समयानुसार सुबह 9:36 बजे तक चांदी की कीमतें 2,46,257 रुपये प्रति किलोग्राम पर थीं, जो पिछले बंद भाव से 8.4 परसेंट कम है. इस बड़ी गिरावट से पहले चांदी की कीमत 2,52,719 रुपये पर खुली थी.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर आज चांदी की कीमत 81 डॉलर प्रति औंस थी, जो पिछली क्लोजिंग से 3.74 परसेंट कम है. हालांकि, गिरावट से पहले चांदी में लगभग 25 परसेंट का उछाल भी आया. इसी तरह से रिटेल मार्केट में आज चांदी की कीमत में प्रति किलो के हिसाब से 20000 रुपये की गिरावट आई है.

एक दिन पहले आई थी कीमत में तेजी

बुधवार को भारत में चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल आया. इसके चलते इसकी कीमत 320 रुपये प्रति ग्राम और 3,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर पहुंच गई. जनवरी में चांदी की कीमतें 4 लाख रुपये के पार चली गई थीं, लेकिन बाद में इसमें तेजी से गिरावट आई.

बुधवार को आई तेजी के बाद आज चांदी की कीमत में प्रति किलो के हिसाब से 20000 रुपये की गिरावट आई है, जिससे अब इसकी कीमत 3,00,000 रुपये है. वहीं, प्रति ग्राम के हिसाब से अभी चांदी 300 रुपये में बिक रही है. इसी के साथ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में आज 1 ग्राम चांदी की कीमत 3000 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 3000 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 3,00,000 रुपये है.

