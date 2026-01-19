गिरने के बाद मजबूती से उठा रुपया, ‘करेंसी की रिंग’ में आज अमेरिकी डॉलर को बताई औकात

Dollar vs Rupee: वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय रुपये में मजबूती देखने को मिली है. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार की सुबह रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की बढ़त के साथ 90.66 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. विदेशी मुद्रा विश्लेषकों के अनुसार, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर रुख से रुपये को सहारा मिला. हालांकि, घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और भू-राजनीतिक हालात में बनी अनिश्चितता के कारण निवेशकों की सतर्कता बरकरार रही. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई.

रुपये में मजबूती से राहत

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.68 प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 90.66 तक मजबूत हुआ, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 12 पैसे की बढ़त को दर्शाता है. इससे पहले शुक्रवार को रुपया 90.78 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था. इसी दौरान, छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.99 पर आ गया, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को कुछ राहत मिली.

बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से वैश्विक मुद्रा बाजार में हलचल देखने को मिली है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को खरीदने की योजना पर कायम रहते हैं तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा., इस बयान के बाद डॉलर पर दबाव बढ़ा और उसमें बिकवाली देखी गई, जिसका सीधा फायदा भारतीय रुपये को मिला. डॉलर के कमजोर होने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में मजबूती आई और इसी क्रम में रुपये को भी समर्थन मिला, जिससे उसमें सुधार दर्ज किया गया.

शेयर बाजार में गिरावट

घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो शुरुआती कारोबार में कमजोरी देखने को मिली. बीएसई सेंसेक्स 482.80 अंक टूटकर 83,087.55 अंक पर पहुंच गया, जबकि एनएसई निफ्टी 129.30 अंक फिसलकर 25,565.05 अंक पर आ गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.24 डॉलर प्रति बैरल रही. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाली के मूड में रहे और उन्होंने शुद्ध रूप से 4,346.13 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए, जिसका असर बाजार की धारणा पर साफ नजर आया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप की धमकियों से और तेज चमक रहा सोना, जानें आज 19 जनवरी को आपके शहर का ताजा भाव