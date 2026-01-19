Gold Price Today: पिछले महीने सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन साल की शुरुआत के साथ ही इसमें एक बार फिर तेजी लौट आई है. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ा है. ऐसे हालात में निवेशक शेयर बाजार जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से दूरी बनाकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं. इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है.

फिर बढ़ा सोने का भाव

भारत में पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को कीमतों में गिरावट के बाद शनिवार को सोने में मजबूती आई और सोमवार, 19 जनवरी को यह तेजी और स्पष्ट हो गई. आज देश में 24 कैरेट सोना 1,910 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,750 रुपये चढ़कर 1,33,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत भी 1,430 रुपये बढ़कर 1,09,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. जबकि, दूसरी तरफ पहली बार एमसीएक्स पर चांदी प्रति किलो तीन लाख रुपये पर पहुंच गई है.

शहरों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,45,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 1,09,420 रुपये है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,45,690 रुपये, 22 कैरेट 1,33,550 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,09,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है. वहीं चेन्नई में सोना सबसे महंगा बना हुआ है, जहां 24 कैरेट सोना 1,46,730 रुपये, 22 कैरेट 1,34,500 रुपये और 18 कैरेट सोना 1,12,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

कैसे तय होता है रेट?

सोने की कीमतें तय होने के पीछे कई अहम कारण होते हैं. जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक संकट जैसे हालात बनते हैं, तो सोने की मांग बढ़ जाती है. इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित कटौती, महंगाई का स्तर और भारत में शादी-विवाह व त्योहारों के मौसम में बढ़ने वाली मांग भी सोने के भाव को प्रभावित करती है. मौजूदा हालात में वैश्विक अनिश्चितता बनी रहने के कारण सोने की कीमतों में आगे भी मजबूती रहने की संभावना जताई जा रही है.

