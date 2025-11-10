क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और डॉलर की मजबूती के बीच धराशायी हुआ रुपया, जानें आज कितना टूटा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rupee vs Dollar: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय करेंसी में गिरावट देखने को मिली. विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में चार पैसे टूटकर 88.69 प्रति डॉलर पर आ गया. सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स एमडी अमित प्रबारी का रुपये में आई इस कमजोरी को लेकर कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तरफ से 88.80 के स्तर की रक्षा अब एक स्पष्ट सीमा रेखा के रूप में उभरकर सामने आई है, जिससे डॉलर-रुपया (USD/INR) इस स्तर के ऊपर नहीं जा पा रहा है.

रुपये में क्यों गिरावट?

बाजार में 88.80 से 89.00 के बीच मजबूत प्रतिरोध (रेज़िस्टेंस) देखा जा रहा है, जबकि 88.40 के आसपास समर्थन (सपोर्ट) स्तर मौजूद है. यह स्थिति संकेत देती है कि रुपया निकट अवधि में इसी दायरे में सीमित उतार-चढ़ाव (कंसोलिडेशन) के दौर से गुजर सकता है.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों (Forex Traders) का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता की वजह से रुपये की धारणा कमजोर बनी हुई है. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Interbank Foreign Exchange Market) में रुपया 88.64 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 88.69 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव 88.65 से चार पैसे की गिरावट दर्शाता है. इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.68 पर पहुंच गया.

शेयर बाजार में तेजी

दूसरी ओर, घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 202.48 अंक चढ़कर 83,418.76 पर पहुंच गया. जबकि, एनएसई पर निफ्टी-50 भी 68.65 अंक की बढ़त के साथ 25,560.95 पर रहा.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं, शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को शुद्ध रूप से 4,581.34 करोड़ रुपये के शेयरों के खरीदार रहे.

