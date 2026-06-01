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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Cylinder Price Hike: पिछले 3 महीने में  79% बढ़ चुकी है कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, कब-कब कितनी बढ़ोतरी हुई?

LPG Cylinder Price Hike: पिछले 3 महीने में  79% बढ़ चुकी है कमर्शियल सिलेंडर की कीमत, कब-कब कितनी बढ़ोतरी हुई?

LPG Cylinder Price: पिछले तीन महीनों के भीतर एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 79 फीसदी बढ़ गए हैं. मार्च से अबतक चार बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं. जानिए ताजा रेट क्या हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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LPG Commercial Cylinder Price Hike: जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू हुई है, तभी से देश को महंगाई के मोर्चे पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले तीन महीनों से जारी ईरान-अमेरिका जंग के बीच तीन बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. महंगाई का आलम यह है कि पिछले तीन महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 79 फीसदी बढ़ चुकी है. जानें किस-किस महीने कितने-कितने बढ़े दाम.

कैसे महंगा होता गया एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर?

मार्च से अबतक यानी जून तक, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें चार बार बढ़ाई गई हैं. जानें किस महीने कीमतों में कितने रुपए का इजाफा किया गया.

  • मार्च 2026- 114.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई.  
  • अप्रैल 2026- पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% उछाल आने के बाद 195.50 रुपए और बढ़ाए गए, जिससे दिल्ली में कीमत 2078.50 रुपए पहुंच गई.
  • मई 2026- एक ही बार में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में कीमत 3071.50 रुपए हो गई.
  • जून 2026- आज 42 रुपए बढ़ा दिए गए. यह जोड़कर कीमत 3113.50 रुपए हो गई है.

एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानें कितने बढ़ गए दाम, अब कितने रुपए में मिलेगा?

बता दें कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली-एनसीआर में इस सिलेंडर की कीमत करीब 1373 रुपए यानी लगभग 79 फीसदी बढ़ चुकी है. इसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर पड़ता है. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद अब मुख्य रूप से होटल, रेस्तरां, ढाबे और दूसरे छोटे कारोबारियों के ऊपर दबाव बढ़ गया है. 

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम क्या हैं?

हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को अभी राहत है, क्योंकि 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अभी भी 913 रुपए का है. आखिरी बार इसकी कीमत 7 मार्च 2026 को 60 रुपए बढ़ाई गई थी.

महंगाई का डबल अटैक: पेट्रोल-डीजल और गैस के बाद अब दालों की कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट

Published at : 01 Jun 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
LPG Gas LPG GAS CYLINDER LPG Crisis
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