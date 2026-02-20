हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rupee vs Dollar: जंग की आहट के बीच कराह रहा भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के सामने निकल रहा दम

Rupee vs Dollar: जंग की आहट के बीच कराह रहा भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के सामने निकल रहा दम

Indian Currency: गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के कारण मुद्रा बाजार बंद थे. इस बीच, डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 97.89 के आसपास रहा. घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी दिखी.

By : राजेश कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 11:44 AM (IST)
Rupee vs Dollar: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की आशंका का असर भारतीय रुपये पर साफ दिखा. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रुपया शुरुआती कारोबार में 27 पैसे टूटकर 90.95 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. मजबूत अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपये पर दबाव बढ़ाया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.94 पर खुला और गिरकर 90.95 प्रति डॉलर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव 90.68 के मुकाबले 27 पैसे की कमजोरी दिखाता है.

क्यों टूट रहा रुपया?

गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के कारण मुद्रा बाजार (Currency Market) बंद थे. इस बीच, डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ 97.89 के आसपास रहा. घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी दिखी. BSE Sensex करीब 150 अंक टूटकर 82,347 के स्तर पर और NIFTY 50 35 अंक फिसलकर 25,419 पर पहुंच गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude 0.14 प्रतिशत बढ़कर 71.77 डॉलर प्रति बैरल पर रहा, जिससे आयातक देश होने के कारण भारत के लिए दबाव और बढ़ा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को बिकवाल रहे और उन्होंने 880.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Finrex Treasury Advisors LLP के ट्रेजरी प्रमुख अनिल कुमार भंसाली के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉलर की उपलब्धता बनाए रखने के प्रयासों से रुपये की गिरावट सीमित दायरे में रही. उन्होंने कहा कि डॉलर इंडेक्स में हालिया गिरावट के बाद कुछ सुधार की संभावना है, क्योंकि मजबूत अमेरिकी आर्थिक वृद्धि और विदेशी निवेशकों की रुचि डॉलर को समर्थन दे रही है. कुल मिलाकर, मजबूत डॉलर, ऊंचे कच्चे तेल के दाम और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपये को कमजोर किया है, जबकि आरबीआई की सतर्कता ने गिरावट को काबू में रखने की कोशिश की है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान जंग की आंच में खौलता क्रूड ऑयल, जानें आज आपके शहर में कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 20 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Rupee US Dollar
