Petrol-Diesel Price: कच्चे तेल की कीमतें छह महीने के हाई लेवल पर पहुंच गई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 21 सेंट या 0.3 परसेंट बढ़कर 71.87 डॉलर के लेवल पर पहुंच गई है. इसी तरह से US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 23 सेंट या 0.4 परसेंट बढ़कर 66.66 डॉलर पर पहुंच गया है.

अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10-15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस बीच न्यूक्लियर डील नहीं हुई, तो ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. इस बीच, ईरान ने लाइव फायरिंग वाली मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए मंगलवार को मिलिट्री ड्रिल के लिए स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद कर दिया. यह वही समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया को लगभग 20 परसेंट कच्चे तेल की सप्लाई होती है.

स्ट्रेट ऑफ होरमुज को बंद करने के ईरान के इस फैसले के बाद अब अमेरिका भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती कर रहा है. जाहिर सी बात है कि इस इलाके में तनाव बढ़ने से दुनिया भर के बाजारों तेल की सप्लाई कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं.

आज कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत?

देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं. आज राहत की बात यह है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद भी भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है. दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में आज पेट्रोल 104.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

