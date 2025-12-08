हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
डॉलर के सामने कराहते रुपये में क्या आने वाली है मजबूती? यूएस फेड पर टिकी नजरें

डॉलर के सामने कराहते रुपये में क्या आने वाली है मजबूती? यूएस फेड पर टिकी नजरें

भारतीय करेंसी में इस साल भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साल की शुरुआत से अब तक रुपये में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. अब सब का ध्यान इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Indian Rupee Fall: भारतीय करेंसी रुपये में इस साल भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साल की शुरुआत से अब तक रुपये में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के साथ ही रुपया एशियाई बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला करेंसी बन गया हैं. हालांकि, इस गिरावट से थोड़ी राहत आरबीआई के रेपो रेट में कटौती से मिल सकती हैं.

पिछले दिनों आरबीआई के द्वारा रेपो ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट कटौती करने का फैसला लिया गया था. साथ ही आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपये का ओपन मार्केट बॉन्ड खरीदा और 5 अरब डॉलर के स्वैप के जरिए डॉलर की कमी को कम करने की प्रयास किया है. इन फैसलों से बाजार में थोड़ी राहत आई है लेकिन अब सब का ध्यान इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है.   

अमेरिकी फेड रेट कट का असर

CNBC आवाज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, बाजार जानकारों का मानना है कि, 9 और 10 दिसंबर की अमेरिक फेड की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा करेगा. इस कटौती से दूसरे बाजारों की मुद्राओं को सपोर्ट मिलता है. हालांकि, इस बार रुपये पर इसका असर सीमित रह सकता है. बाजार विशेषज्ञों को लगता है कि, अमेरिक फेड रेट कट का भारतीय रुपये पर ज्यादा असर नहीं होगा.

साथ ही भारत का ट्रेड गैप लगातार बढ़ रहा है और विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं. जिससे रुपया लगातार कमजोर हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि, जब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति नहीं बनती तब तक रुपये में जारी गिरावट में बड़ा बदलाव संभव नहीं है.    

रुपये में आई फिर गिरावट

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को रुपये में गिरावट दर्ज की गई और यह प्रति डॉलर के मुकाबले 90 रुपये को पार कर गया. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का असर रुपये की कीमतों पर देखने को मिला. शुरुआती ट्रेडिंग में रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे कमजोर होकर 90.11 रुपये के स्तर पर आ गया.

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 8 दिसंबर को दिल्ली से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

 

Published at : 08 Dec 2025 12:31 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण से किया विवाह, बाराती भी आए और हिन्दू रीति रिवाज से लिए फेरे
इंडिया
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
वंदे मातरम् के जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी- संसद में बहस के दौरान बोले पीएम मोदी
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
वीडियोज

Indigo Crisis: आज Loksabha में इंडिगो का मुद्दा उठाएगी Congress | DGCA | Airport
Dollar के मुकाबले गिरते रुपए पर दिखी सरकार की लाचारी कहा , बाजार के हिसाब से रुपए का दाम
Indigo Crisis: Lucknow Airport पर इंडिगो के चलते चली गई युवक की जान | DGCA | Airport
Indigo Crisis: 'एयरलाइन चलाना कोर्ट का काम नहीं', इंडिगो संकट पर बोले CJI | Breaking | ABP News
Indigo Crisis: लखनऊ एयरपोर्ट पर CA को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत? | Lucknow | Anup Pandey
फोटो गैलरी

