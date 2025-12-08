हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 8 दिसंबर को दिल्ली से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

Gold Price Today: सोने की कीमतें घटी या बढ़ी? जानें 8 दिसंबर को दिल्ली से पटना तक किस रेट पर बिक रहा है सोना

घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 8 दिसंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,30,431 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार, 8 दिसंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार को 1,30,431 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,30,462 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

8 दिसंबर की सुबह 11 बजे, एमसीएक्स पर 5 फरवरी का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,30,533 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 70 रुपये की उछाल दिखाता है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआती कारोबार में 1,30,617 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,570 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,700 रुपए 
18 कैरेट - 97,970 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,420 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,550 रुपए 
18 कैरेट - 97,820 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,31,350 रुपए 
22 कैरेट - 1,20,400 रुपए 
18 कैरेट - 1,00,400 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,420 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,550 रुपए 
18 कैरेट - 97,820 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,470 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,600 रुपए 
18 कैरेट - 97,870 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,570 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,700 रुपए 
18 कैरेट - 97,970 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,470 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,600 रुपए 
18 कैरेट - 97,870 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,420 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,500 रुपए 
18 कैरेट - 97,820 रुपए

सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत लगातार बदल रही है. सोने की मांग में भी बदलाव आता रहता है. हालांकि, शादी सीजन में सोने की मांग बढ़ जाती है. इस दौरान लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं.

भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश विकल्प के तौर पर नहीं देखा जाता है. यह सांस्कृतिक रूप से भी भारतीय मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है. निवेशक भी सोने पर अपना भरोसा जताते हैं. निवेशकों का मानना है कि, सोना उन्हें बाजार के जोखिमों से बचाने का काम करता है और साथ ही बेहतर रिटर्न भी दे सकता है. यही कारण है कि, भारत में सोने जैसे बहुमूल्य धातु की मांग बनी रहती है.  

यह भी पढ़ें: निवेशक पैसे रखें तैयार, इस सप्ताह 4 मेनबोर्ड समेत कई कंपनियों का IPO होगा लॉन्च, जानें डिटेल 

Published at : 08 Dec 2025 11:15 AM (IST)
Gold Price Today Gold Rate 8 December
Embed widget