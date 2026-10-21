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हिंदी न्यूज़बिजनेसइंडियन लड़के ने बनाई 'जादुई चम्मच', US Shark Tank में की 3.3 करोड़ की डील

इंडियन लड़के ने बनाई 'जादुई चम्मच', US Shark Tank में की 3.3 करोड़ की डील

भारतीय मूल के राहुल अग्रवाल ने Shark Tank USA में फोल्ड होने वाले मापने के चम्मच का आइडिया लोगो के सामने पेश किया. उनके स्टार्टअप को 3.3 करोड़ रुपये का निवेश मिला, जिससे कारोबार को नई पहचान मिली.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 21 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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कभी-कभी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली छोटी-सी चीज भी बड़े बिजनेस का आधार बन सकती है. भारतीय मूल के डिजाइनर राहुल अग्रवाल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने रसोई में इस्तेमाल होने वाले मापने के चम्मच को नए अंदाज में डिजाइन किया और अपने इस अनोखे आइडिया से अमेरिकी बिजनेस रियलिटी शो 'Shark Tank USA' के निवेशकों को प्रभावित कर दिया. उनके स्टार्टअप पोलिगन डिजाइन को करीब 3.3 करोड़ रुपये का निवेश मिला है.

आमतौर पर खाना बनाने या बेकिंग के दौरान अलग-अलग मात्रा मापने के लिए कई चम्मच रखने पड़ते हैं. इससे रसोई की दराज में जगह भी घिरती है और उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है. राहुल ने इसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की.

चम्मच में क्या है खास?

बड़ा चम्मच आधा टेबलस्पून, एक टेबलस्पून और दो टेबलस्पून की मात्रा माप सकता है. वहीं, छोटा चम्मच एक-चौथाई टीस्पून, आधा टीस्पून और एक टीस्पून के माप के लिए इस्तेमाल होता है. इस्तेमाल के बाद इन्हें दोबारा सपाट किया जा सकता है. इनकी मोटाई लगभग 2.8 मिलीमीटर है और इनमें चुंबक भी लगाए गए हैं, जिससे इन्हें फ्रिज पर चिपकाकर रखा जा सकता है.

उनके ब्रांड  पोलिगन का मेजरिंग स्पून सेट छह पारंपरिक चम्मचों की जगह सिर्फ दो चपटे और लचीले उपकरणों से अलग-अलग माप उपलब्ध कराता है. निर्धारित स्थान पर दबाव डालकर इन्हें जरूरत के मुताबिक मोड़ा जा सकता है.

कौन हैं राहुल अग्रवाल?

राहुल अग्रवाल एक भारतीय मूल के इनोवेटर और प्रोडक्ट डिजाइनर हैं. उन्होंने अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की पढ़ाई की है. इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस जैसे क्षेत्रों में अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया.

राहुल ने अक्टूबर 2016 में  पोलिगन डिजाइन की स्थापना की. उनका उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं को अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाना है.

छोटी समस्या से निकला बड़ा बिजनेस आइडिया

राहुल अग्रवाल की कहानी बताती है कि सफल स्टार्टअप के लिए हमेशा बिल्कुल नई चीज बनाना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी पहले से मौजूद उत्पाद को बेहतर बनाना भी बड़ा व्यावसायिक अवसर पैदा कर सकता है. उनका फोल्ड होने वाला चम्मच इसी सोच का उदाहरण है, जिसने एक साधारण किचन टूल को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने आकर्षक बिजनेस प्रस्ताव में बदल दिया.

किन निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी?

शो के सीजन 18 के चौथे एपिसोड में राहुल ने अपना बिजनेस प्रस्तुत किया. इस दौरान अभिनेत्री और निवेशक मिंडी कलिंग तथा निवेशक लोरी ग्रीनर ने मिलकर उन्हें 3.5 लाख डॉलर यानी लगभग 3.3 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया.

इस समझौते के तहत निवेशकों को कंपनी में 8 प्रतिशत हिस्सेदारी और अतिरिक्त 2 प्रतिशत एडवाइजरी शेयर देने पर सहमति बनी. इस सौदे के बाद कंपनी का मूल्यांकन करीब 35 लाख डॉलर आंका गया.

यह भी पढ़ें- दुनिया के सबसे बड़े बैंकों की नई लिस्ट जारी, भारत के पड़ोसी देश ने गाड़े झंडे

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Rahul Agarwal Shark Tank USA
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