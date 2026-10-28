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हिंदी न्यूज़बिजनेसपायलटों की बढ़ेगी सैलरी, छुट्टियां भी मिलेंगी ज्यादा, इस एयरलाइन ने किया ऐलान

पायलटों की बढ़ेगी सैलरी, छुट्टियां भी मिलेंगी ज्यादा, इस एयरलाइन ने किया ऐलान

भारत की एक बड़ी लो-कॉस्ट एयरलाइंस ने अपने पायलटों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. एयरलाइन करीब 20% तक सैलरी हाइक पायलटों को देगी, इसके साथ ही उनकी छुट्टियां भी बढ़ाई जाने वाली हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Oct 2026 11:10 PM (IST)
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देश की बड़ी लो-कॉस्ट एयरलाइंस ने दीवाली से पहले अपने पायलटों के लिए एक बड़ा राहत भरा ऐलान किया है. कंपनी ने पायलटों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है. ये एयरलाइन कोई और नहीं बल्कि अकासा एयरलाइन हैं, जो पायलटों की सैलरी में 20% तक बढ़ोतरी करने वाली है. इसके अलावा, हर महीने उड़ान भरने के मिनिमम गारंटीड घंटों और सालाना छुट्टियों की संख्या में भी इजाफा किया जाने वाला है.

इन बदलावों का फायदा कंपनी में काम करने वाले 800 से ज्यादा पायलटों को मिल सकता है. जानकारी के मुताबिक, सैलरी और छुट्टियों से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे. कंपनी ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब वो अपने विमानों और उड़ानों की संख्या बढ़ा रही है.

20% बढ़ेगी पायलटों की सैलरी
दरअसल अकासा एयर पायलटों की सैलरी के दो हिस्सों में बदलाव करेगी. इसमें उनकी तय मासिक सैलरी और उड़ान के घंटों के हिसाब से मिलने वाला भुगतान भी शामिल है. इन दोनों में बदलाव के बाद पायलटों की कुल सैलरी में अधिकतम 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, हर पायलट की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये उसके सैलरी स्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा.

छुट्टियां भी बढ़ेंगी
केवल सैलरी ही नहीं बल्कि कंपनी ने पायलटों की सालाना छुट्टियां भी बढ़ाने का फैसला किया है. नए नियमों के तहत पायलटों को साल में कम से कम 42 दिन की छुट्टी मिलेगी. पायलट अपनी पसंद से वर्क शेड्यूल का ऑप्शन चुन सकते हैं. उनके चुने गए ऑप्शंस के आधार पर छुट्टियों की संख्या 42 दिनों से ज्यादा भी हो सकती है.

हर महीने गारंटीड उड़ान
इसके अलावा कंपनी ने पायलटों के लिए हर महीने उड़ान के मिनिमम गारंटीड घंटों को बढ़ाकर 50 करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि तय कार्य व्यवस्था के तहत पायलटों को महीने में 50 घंटे के लिए गारंटीड भुगतान मिलेगा. अगर किसी महीने पायलट की वास्तविक उड़ान के घंटे कम रहते हैं, तब भी निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे इन मिनिमम घंटों का भुगतान मिल सकता है. इससे पायलटों की मासिक कमाई को अधिक स्थिर बनाने में मदद मिलेगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 28 Oct 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Akasa Airlines Pilot Salary
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