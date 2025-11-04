Hinduja Group chairman Gopichand Parmanand Hinduja No More: दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में शुमार हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गोपीचंद पी. हिंदुजा का लंदन में निधन हो गया है. परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, 85 वर्षीय गोपीचंद हिंदुजा पिछले कुछ सप्ताह से अस्वस्थ थे और इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

उद्योग जगत में ‘जीपी’ के नाम से प्रसिद्ध

गोपीचंद हिंदुजा, जिन्हें कारोबारी जगत में स्नेहपूर्वक ‘जीपी हिंदुजा’ कहा जाता था, ने हिंदुजा ग्रुप को एक वैश्विक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के साथ मिलकर समूह के कारोबार को ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ऊर्जा, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर जैसे कई क्षेत्रों में फैलाया.

गोपीचंद हिंदुजा ने मई 2023 में अपने बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद समूह की बागडोर संभाली थी. हिंदुजा परिवार की यह दूसरी पीढ़ी थी, जिसने 1914 में स्थापित इस कारोबारी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

गोपीचंद हिंदुजा के परिवार में उनकी पत्नी सुनीता हिंदुजा, बेटे संजय हिंदुजा और धीरज हिंदुजा, तथा बेटी रीता हिंदुजा हैं. उनके बेटे धीरज हिंदुजा पहले से ही हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड के चेयरमैन हैं और समूह के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं.

वैश्विक कारोबार की मजबूत नींव

हिंदुजा ग्रुप, जिसकी जड़ें भारत में हैं लेकिन जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है, दुनिया के 30 से अधिक देशों में कारोबार करता है. समूह की अनुमानित संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक मानी जाती है.

गोपीचंद हिंदुजा के निधन से वैश्विक उद्योग जगत में शोक की लहर है. उन्हें एक दूरदर्शी उद्यमी, परंपरा और आधुनिकता के संतुलन के प्रतीक और भारत की कारोबारी विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: देश के 1% अमीरों की बेशुमार बढ़ी संपत्ति, 23 साल में 62 प्रतिशत का बड़ा इजाफा, जी-20 रिपोर्ट ने किया अलर्ट