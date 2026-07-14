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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia China Import: चीन के सामान से भारतीयों को प्रेम, आंखें खोल देंगे इम्पोर्ट के आंकड़े, इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया

India China Import: चीन के सामान से भारतीयों को प्रेम, आंखें खोल देंगे इम्पोर्ट के आंकड़े, इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया

India China Import Export: भारतीयों को चीनी प्रोडक्ट्स से कितना लगाव है इसका अंदाजा इस साल की इम्पोर्ट रिपोर्ट से लग जाता है. क्योंकि भारत ने छह महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ सामान इम्पोर्ट किया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Jul 2026 07:28 PM (IST)
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India China Import Report: भारत को या भारतीयों को चीनी प्रोडक्ट्स से कितना लगाव है, इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2026 के शुरुआती छह महीने में ही देश में रिकॉर्ड तोड़ चीनी सामान का आयात हुआ है. तो वहीं निर्यात उसका आधा भी नहीं हुआ है. ये रिकॉर्डतोड़ आंकड़े बताते हैं कि भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है.

कितना सामान हुआ इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट?
साल 2026 के पहली छमाही यानी पहले छह महीने में जनवरी से जून 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 91.72 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 23.6% ज्यादा है. इस दौरान भारत का चीन को निर्यात भी 37.2% बढ़कर 12.31 अरब डॉलर हो गया. हालांकि, आयात की तुलना में निर्यात अभी भी काफी कम है.

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निर्यात बढ़ने के बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर करीब 67.1 अरब डॉलर हो गया. इसका मतलब है कि भारत ने चीन से जितना सामान खरीदा, उसके मुकाबले बहुत कम सामान चीन को बेचा है. जिसके कारण व्यापार में घाटा भी लगातार बढ़ रहा है.

क्यों बढ़ा चीन से आयात?
भारत चीन से सिर्फ तैयार सामान ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें, औद्योगिक उपकरण, कैमिकल्स और कल-पुर्जे भी बड़ी मात्रा में खरीदता है. इनका इस्तेमाल भारत में मोबाइल, दवाइयों, नवीकरणीय ऊर्जा और इंजीनियरिंग जैसे कामों में होता है. इस वजह से ही चीन से आयात लगातार बढ़ रहा है.

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भारत, चीन से क्या- क्या आयात करता है?
भारत चीन से मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक सामान खरीदता है. इनमें टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन और उनके पार्ट्स, सेमीकंडक्टर (चिप), लिथियम-आयन बैटरी, चार्जर, सर्वर, केबल, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, कंप्यूटर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक और पॉलिमर जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

भारत, चीन को क्या- क्या निर्यात करता है?
तो वहीं भारत चीन को खनिज और खनिज अयस्क, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि और समुद्री उत्पाद, धातुएं और उनसे बने सामान, हीरे-रत्न और ज्वेलरी, दवाइयां और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स निर्यात करता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 14 Jul 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Chinese Products India-china Relation India China Import
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