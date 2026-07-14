INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसShare vs Bond: अपना ज्ञान बढ़ाएं, शेयर और बॉन्ड में क्या अंतर होता है, कहां मिलता है ज्यादा फायदा? आसान भाषा में समझें

Share vs Bond: अपना ज्ञान बढ़ाएं, शेयर और बॉन्ड में क्या अंतर होता है, कहां मिलता है ज्यादा फायदा? आसान भाषा में समझें

Share vs Bond: अगर आप भी शेयर और बॉन्ड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो पहले इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लें, ताकि निवेश करते समय सही फैसला ले सकें. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Jul 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शेयर में जोखिम अधिक, लाभ असीमित; बॉन्ड सुरक्षित निवेश है।

Share vs Bond: आजकल हर व्यक्ति बचत को सही जगह निवेश करने पर ज्यादा जोर दे रहा है. इसके लिए लोग ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां से उन्हें अच्छा-खासा रिटर्न मिल सके. मौजूदा समय में निवेश के कई सारे विकल्प मौजूद हैं. इनमें शेयर और बॉन्ड भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं. लेकिन कई लोग इन दोनों को एक जैसा समझने की गलती कर देते हैं. जबकि, दोनों का जोखिम और कमाई का तरीका बिल्कुल अलग होता है. इसलिए बेहतर यही है कि निवेश करने से पहले इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में समझ लेना चाहिए. 

क्या होता है शेयर?

अगर आसान शब्दों में समझें तो जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी फायदा होगा, लेकिन उसके नुकसान का असर भी आपके निवेश पर पड़ सकता है. अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है. लेकिन वहीं कंपनी का प्रदर्शन खराब रहता है तो निवेश की गई वैल्यू पर भी असर पड़ेगा. यानी उसकी वैल्यू घट सकती है.

बचाकर चलो गैस, होर्मुज से 90% एलपीजी सप्लाई पर मंडराया खतरा, कंपनियों ने झेला 700 रुपए का नुकसान

क्या होता है बॉन्ड?

अब बात करते हैं बॉन्ड की. इसमें निवेश करने का मतलब कि आप किसी कंपनी या सरकार को तय समय के लिए पैसा उधार दे रहे हैं. जब आप पैसे उधार देते हो तो इसके बदले में आपको तय ब्याज मिलता है और समय पूरा होने पर आपका पूरा पैसा भी वापस कर दिया जाता है. इसमें निवेशक कंपनी का मालिक नहीं बनता, वह सिर्फ उधार देने वाला होता है. 

दोनों के अंतर को समझें

  • जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, जबकि बॉन्ड खरीदने पर आप सिर्फ कंपनी या सरकार को लोन देने वाले होते हैं.
  • शेयर में निवेशक की कमाई कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करती है और शेयर की कीमत पर भी निर्भर करती है, जबकि बॉन्ड में आपको लोन देने के बाद तय ब्याज मिलता है.
  • जोखिम की बात करें तो शेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो उसका असर निवेश पर पड़ेगा.
  • आमतौर पर देखा जाए तो बॉन्ड को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही ब्याज तय रहता है.
  • हालांकि, शेयर से मिलने वाला मुनाफा सीमित नहीं होता है, वहीं बॉन्ड में रिटर्न पहले से ही तय रहता है. 

कहां मिलेगा ज्यादा फायदा?

  • अगर आप ज्यादा जोखिम उठाकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए शेयर एक बेहतर ऑप्शन है.
  • वहीं अगर आप एक तय रिटर्न और सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो बॉन्ड एक अच्छा विकल्प है.

होर्मुज संकट से टेंशन में सरकार, पेट्रोल-डीजल होगा महंगा या टैक्स घटाएगी सरकार?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Investment Business News Shares Savings Bonds
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG News: बचाकर चलो गैस, होर्मुज से 90% एलपीजी सप्लाई पर मंडराया खतरा, कंपनियों ने झेला 700 रुपए का नुकसान
बचाकर चलो गैस, होर्मुज से 90% एलपीजी सप्लाई पर मंडराया खतरा, कंपनियों ने झेला 700 रुपए का नुकसान
बिजनेस
Flight Tickets: 4999 का फ्लाइट टिकट 9000 में कैसे बदल जाता है? कम किराया दिखाकर कैसे जेब काटती हैं एयरलाइंस? समझें पूरा खेल
4999 का फ्लाइट टिकट 9000 में कैसे बदल जाता है? कम किराया दिखाकर कैसे जेब काटती हैं एयरलाइंस? समझें पूरा खेल
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: होर्मुज संकट से टेंशन में सरकार, पेट्रोल-डीजल होगा महंगा या टैक्स घटाएगी सरकार?
होर्मुज संकट से टेंशन में सरकार, पेट्रोल-डीजल होगा महंगा या टैक्स घटाएगी सरकार?
बिजनेस
Wealth: दौलत की क्या परिभाषा है, ये क्या होती है, कैसे बताएं कि राम के पास दौलत है और श्याम के पास नहीं?
Wealth: दौलत की क्या परिभाषा है, ये क्या होती है, कैसे बताएं कि राम के पास दौलत है और श्याम के पास नहीं?
Advertisement

वीडियोज

59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Jagadhatri:😒Jagadhatri और Shivay की Bonding देख जल-भुन गईं Tapasya,रच रही हैं नई साजिशें #sbs
FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
होर्मुज में ईरान के अटैक से गई भारतीय की जान तो गुस्से में बोला भारत- 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
विश्व
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
पाकिस्तान से टूटा बलूचिस्तान! खुद को आजाद देश किया घोषित, कहा- '85 फीसदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
राम मंदिर चढ़ावा गिनती के लिए अब टेबल की जगह दरी का इस्तेमाल, बिना पॉकेट वाला ड्रेस कोड अनिवार्य
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
बिग बैश लीग के शेड्यूल का एलान, चेन्नई में इस दिन पहला मैच; नोट कर लीजिए सभी मुकाबलों की तारीख
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
नौकरी
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget