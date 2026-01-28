हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?

India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?

India-EU Trade Deal: भारत और EU के बीच FTA से लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स और जूलरी, सीफूड जैसी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इससे कुछ सेक्टर के लिए बाजार में मुकाबला कड़ा होने की भी उम्मीद है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Jan 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड डील (India-EU Free Trade Deal) पर मंगलवार को मुहर लग गई. इसे मदर ऑफ ऑल डील्स (Mother of all deals) का नाम दिया गया. यह डील एक ऐसे समय पर हुई, जबकि दोनों ही पक्ष अमेरिका के लगाए गए हाई टैरिफ, कमजोर सप्लाई चेन और रूस-यूक्रेन के बीच जंग जैसे कई जियोपॉलिटिकल तनावों से जूझ रहे थे. इससे ट्रेड फ्लो को नुकसान पहुंच रहा था.

भारत-EU  के बीच FTA के तहत भारत से EU को एक्सपोर्ट होने वाले 99.5 परसेंट सामानों पर ड्यूटी कम की जाएगी, जिसमें सीफूड और फुटवियर शामिल हैं. वहीं, बदले में भारत EU से इंपोर्ट होने वाले 96.6 परसेंट सामानों पर टैरिफ कम करेगा या खत्म करेगा, जिसमें यूरोपीय ऑटोमेकर और शराब शामिल हैं. 

सस्ती हो जाएंगी कई चीजें 

कुल मिलाकर, भारत-EU ट्रेड डील के तहत भारत में कई तरह के प्रोडक्ट सस्ते होने वाले हैं, जिससे कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों को फायदा होगा. कंज्यूमर्स के लिए इस समझौते से यूरोपीय कारों, प्रीमियम और मिड-रेंज वाइन, स्पिरिट्स, बीयर, जैतून का तेल, प्रोसेस्ड फूड, कीवी और नाशपाती जैसे फल और भेड़ के मांस और सॉसेज सहित मांस उत्पादों की कीमतें कम होने की उम्मीद है.

इंडस्ट्रीज के लिए, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, प्लास्टिक, लोहा और स्टील, और एयरोस्पेस कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पर लागत में काफी कमी आएगी, जिससे मैन्युफैक्चरर्स, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्रोडक्शन लागत कम करने और एफिशिएंसी में सुधार करने में मदद मिलेगी. 

शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए चुनौती

भारत ने यूरोपीय शराब पर टैरिफ में भारी कटौती की है. वाइन पर ड्यूटी घटाकर 20 परसेंट, स्पिरिट पर 40 परसेंट (जो पहले 150 परसेंट तक थी) और बीयर पर 50 परसेंट कर दी गई है. यह भारत में शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, जिनके लिए अब मार्केट में मुकाबला और कड़ा होने की उम्मीद है.

एलारा सिक्योरिटीज के करण तौरानी ने कहा, "यह भारतीय शराब बनाने वालों के लिए एक नेगेटिव बात है." यूरोपीय शराब के आयात पर टैरिफ कम करने के ऐलान के बाद सुला वाइनयार्ड्स, यूनाइटेड ब्रुअरीज और रेडिको खेतान के शेयर गिर गए. 

भारतीय ऑटोमेकर्स के लिए कड़ा होने वाला है मुकाबला

फ्री ट्रेड डील से भारत में कार बनाने वाली कंपनियों को भी नुकसान होने की संभावना है क्योंकि इस समझौते के तहत यूरोप से इम्पोर्ट होने वाली कारों पर टैरिफ को 110 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट कर दिया गया है. इसके तहत, ऑटो कंपोनेंट्स पर भी ड्यूटी 5-10 सालों में खत्म कर दी जाएगी.

जाहिर सी बात है कि इस डील के बाद मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और फॉक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों की कारें भारतीय बाजारों में अपना पांव पसारेंगी, लेकिन भारतीय ऑटोमेकर्स को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. इस खबर के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर गिर गए. 

ये भी पढ़ें:

तंगी से गुजर रहे पाकिस्तान के हाथ से गया एक और मौका, भारत से मिलने के बाद UAE ने तोड़ दी ये बड़ी डील 

Published at : 28 Jan 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
India EU Trade Deal India-EU FTA India EU FTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
महाराष्ट्र
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश, विमान हादसे का वीडियो बेहद डरावना, हर तरफ धुएं का गुबार
इंडिया
Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
बॉलीवुड
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
Border 2 की रिलीज के बाद पूरी टीम आई साथ, सनी देओल और वरुण धवन का दिखा स्वैग
महाराष्ट्र
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
India-EU मुक्त व्यापार समझौते का प्रियंका चतुर्वेदी ने किया स्वागत, कहा- 20 साल का इंतजार हुआ खत्म
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
पाकिस्तान की सोशल मीडिया हसीना का लीक हुआ प्राइवेट वीडियो? मरियम नवाज से लगाई मदद की गुहार
हेल्थ
Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget