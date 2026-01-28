हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसतंगी से गुजर रहे पाकिस्तान के हाथ से गया एक और मौका, भारत से मिलने के बाद UAE ने तोड़ दी ये बड़ी डील

Pakistan Airport Deal with UAE: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के नई दिल्ली दौरे के कुछ दिनों बाद UAE ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर होने वाली डील तोड़ दी थी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Jan 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Airport Deal with UAE: UAE (संयुक्त अरब अमीरात) ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर होने वाली डील तोड़ दी है. इसके तहत, घाटे में चल रही पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर की हालत को सुधारने और देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करते के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कमान UAE की किसी कंपनी या संस्थान को दी जानी थी.

दिलचस्प बात यह है कि UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के नई दिल्ली दौरे के कुछ दिनों बाद यह डील कैंसिल हुई है, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है. 

क्यों कैंसिल हुई एयरपोर्ट डील? 

पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में दिलचस्पी दिखाने के बाद UAE एयरपोर्ट के ऑपरेशन को आउटसोर्स करने के लिए किसी लोकल पार्टनर की पहचान नहीं कर पाया, जिसके बाद इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया. सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से UAE को एक फाइनल कॉल लेटर भेजकर डील पर जवाब मांगा गया था, जिस पर UAE ने बताया कि वह अभी तक  किसी नॉमिनेटेड एंटिटी को कन्फर्म नहीं कर पाया है. 

भारत दौरे के बाद लिया फैसला

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान बीते 19 जनवरी की शाम को सिर्फ 2.5 घंटे के लिए भारत आए थे. इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और ट्रेड व डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते किए. इस दौरान दोनों देशों ने अपने बीच कारोबार को 2032 तक दोगुना कर 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट भी सेट किया.

इसके अलावा, UAE ने भारत में 100 बिलियन डॉलर के निवेश को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी और बिन जायद ने दोनों देशों ने अपने-अपने यहां के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को जोड़ने की दिशा में काम करने की भी बात कही है और यह दोनों देशों के बीच इस तरह की कोई पहली पहल होगी.

UAE-भारत के बीच कारोबार

भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को 18 फरवरी 2025 को तीन साल पूरे हो गए हैं.  1 मई 2022 से लागू हुए इस समझौते के बाद से भारत और UAE के बीच सामानों का लेनदेन कारोबारी साल 2020-21 में 43.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 83.7 बिलियन डॉलर और 2024-25 में 80.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है.

बता दें कि UAE और भारत के बीच बड़े पैमाने पर सामानों का कारोबार होता है. भारत से UAE में चावल-सब्जियों जैसी खाने-पीने की चीजें, इंजीनियरिंग गुड्स, कपड़े, केमिकल वगैरह खूब भेजे जाते हैं. वहीं, UAE से भी भारत में क्रूड ऑयल और नैचुरल गैस, गोल्ड, सीमेंट, चूना, सल्फर, डायमंड वगैरह  

 

Published at : 28 Jan 2026 08:42 AM (IST)
