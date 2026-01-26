हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसIndia- EU के बीच ऐतिहासिक समझौते की तैयारी, रक्षा से लेकर व्यापार तक आएगा बदलाव, 2 अरब लोगों का बनेगा बाजार

India- EU के बीच ऐतिहासिक समझौते की तैयारी, रक्षा से लेकर व्यापार तक आएगा बदलाव, 2 अरब लोगों का बनेगा बाजार

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में मंगलवार को मुख्य घोषणा में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने, रणनीतिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है......

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

India EU Trade Deal: भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में मंगलवार को मुख्य घोषणा में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने, रणनीतिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने और भारतीय और यूरोपीय नागरिकों की आवाजाही से जुड़ा ढांचा तय किए जाने की संभावना है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की मेजबानी करेंगे. संभावना है कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष व्यापार और सुरक्षा पर अमेरिका की नीतियों से उत्पन्न भू-राजनीतिक उथल-पुथल से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेंगे. 

गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में  की शिरकत

कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. वॉन डेर लेयेन ने सोमवार को कहा, एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है और हम सभी को इससे लाभ होता है.

पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक 'ऐतिहासिक व्यापार समझौते' के करीब हैं. जिससे दो अरब लोगों का एक बाजार बनेगा. जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा. 

दोनों पक्षों के बीच काफी समय से हो रही वार्ता

यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार 2007 में शुरू की थी. लेकिन महत्वाकांक्षाओं में अंतर के कारण 2013 में बातचीत स्थगित कर दी गई थी. बातचीत जून 2022 में फिर से शुरू हुई. संभावना है कि यह मुक्त व्यापार समझौता कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में गुणात्मक बदलाव लाएगा.

इन मुद्दों पर रहेगा ध्यान?

शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर होगा. मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के अलावा, दोनों पक्ष शिखर सम्मेलन में एक रक्षा ढांचागत समझौता और एक रणनीतिक एजेंडा भी प्रस्तुत करेंगे.

भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक साझेदार रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने में सहायक होगी.

एसडीपी से रक्षा क्षेत्र में आपसी तालमेल बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय संघ के ‘सेफ’ (सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप) कार्यक्रम में भागीदारी के रास्ते खुलेंगे. शिखर सम्मेलन में भारत और यूरोपीय संघ सूचना सुरक्षा समझौते (एसओआईए) पर बातचीत भी शुरू करने वाले हैं. 

भारतीय कामगारों को होगा फायदा

भारतीय कामगारों की यूरोप आवाजाही को आसान बनाने से जुड़ा समझौता ज्ञापन भी शिखर सम्मेलन का एक अहम नतीजा रहने की उम्मीद है. अधिकारियों के मुताबिक, यह समझौता यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और भारत के बीच आवाजाही से जुड़ी पहल को आगे बढ़ाने का ढांचा प्रदान करेगा. 

यह भी पढ़ें: PVR INOX ने बेचा अपना 4700BC ब्रांड! 226.8 करोड़ रुपये में इस कंपनी से हुआ सौदा, जानिए डील के बारे में

Published at : 26 Jan 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
India EU Trade Deal India European Union Free Trade Agreement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
बॉलीवुड
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Republic Day 2026: जब 'Beating Retreat' में गूंजा 'हिंदुस्तान जिंदाबाद', तो थर्राया Pakistan
Zhang Youxia बिक गए और बेचा China को भी! America को सौंप दिए चीन के nuclear secrets! |ABPLIVE
Chitra Tripathi: योगी vs अखिलेश, शंकराचार्य पर जंग है शेष? | Avimukteshwaranand | CM Yogi | Akhilesh
Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
'संत नाराज होंगे, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा', शंकाराचार्य मामले पर बोले राकेश टिकैत
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
बॉलीवुड
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल गिरफ्तार, गाड़ी पर लगाया था एक्स-एमपी का फर्जी स्टीकर
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video:
"ऐ वतन तेरे लिए" रानू मंडल ने हाथ में तिरंगा लेकर गाया देशभक्ति का गाना, वायरल हो रहा वीडियो
हेल्थ
Health Myths And Facts: शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
शरीर और सेहत को लेकर भ्रम में तो नहीं रहते आप, जानें किन गलत बातों को इंसान मान बैठा है सही?
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget