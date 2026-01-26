PVR Inox Marico Deal: प्रमुख मल्टीप्लेक्स संचालक पीवीआर आईनॉक्स ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि, उसने प्रीमियम स्नैक क्षेत्र में सक्रिय अपने '4700बीसी' ब्रांड को घरेलू एफएमसीजी दिग्गज मारिको को 226.8 करोड़ रुपये के नकद सौदे में बेच दिया है.

पीवीआर आईनॉक्स के बोर्ड ने सोमवार को हुई बैठक में जिया मेज प्राइवेट लिमिटेड (जेडएमपीएल) में अपनी 93.27 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी. यह कंपनी '4700बीसी' ब्रांड की मालिक है.

समझौते की डिटेल

यह ब्रांड अपने पॉपकॉर्न और चिप्स, मखाना व नाचोस जैसे नए उत्पादों के लिए जाना जाता है. पीवीआर आईनॉक्स और मारिको के एक संयुक्त बयान के अनुसार, ''पीवीआर आईनॉक्स ने अपनी सहायक कंपनी जेडएमपीएल में अपने पूरे निवेश को मारिको लिमिटेड को 226.8 करोड़ रुपये में बेच दिया है.'' कंपनी ने जानकारी दी कि इन इक्विटी शेयरों को मारिको लिमिटेड को हस्तांतरित करने के लिए निश्चित समझौते किए जा चुके हैं.

बयान में कहा गया, कंपनी के निदेशक मंडल की एक समिति ने आज यानी 26 जनवरी, 2026 को हुई बैठक में '4700BC' ब्रांड की मालिक अपनी सहायक कंपनी जिया मेज में पूरी हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दे दी. इस बिक्री के पूरा होने के बाद, जेडएमपीएल अब पीवीआर आईनॉक्स की सहायक कंपनी नहीं रहेगी.

प्रबंध निदेशक का बयान

पीवीआर आईनॉक्स के प्रबंध निदेशक अजय बिजली ने इस सौदे पर कहा कि यह एक गैर-जरूरी संपत्ति से मुनाफा कमाने का सही अवसर है. उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले ही इस ब्रांड की क्षमता को पहचान लिया था और अब यह मारिको जैसे बड़े एफएमसीजी नेतृत्व के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार है.

मारिको के एमडी और सीईओ सौगत गुप्ता ने कहा कि 4700बीसी में निवेश मारिको की तेजी से बढ़ते खाद्य श्रेणियों में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि सफोला, पैराशूट और लिवोन जैसे लोकप्रिय ब्रांडों की मालिक कंपनी मारिको, 4700बीसी की पहुंच को और अधिक विस्तार देगी.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर शुक्रवार, 23 जनवरी को कंपनी शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी. शेयर 2.49 प्रतिशत या 23.75 रुपये की गिरावट के साथ 931.85 रुपये पर दिन की समाप्ति की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 988.75 रुपये था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो इस दौरान शेयरों ने 1249 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं 52 सप्ताह का लो लेवल 825.65 रुपये था. कंपनी का कुल मार्केट कैप 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है.

