India's Record Electronics Export: इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाला चीन दुनियाभर में इसे एक्सपोर्ट का जबरदस्त कमाई कर रहा है. लेकिन अब उसको भारत से सीधी चुनौती मिल रही है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 2025 में चार लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है और आने वाले समय में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि 2026 में चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स के व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा.

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि निर्यात करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये का रहा. वैष्णव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2025 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और विदेशी मुद्रा की कमाई हुई है. 2026 में भी यह रफ्तार बनी रहेगी क्योंकि चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे.

चीन के वर्चस्व को चुनौती

देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में मोबाइल फोन उद्योग का दबदबा बना हुआ है. उद्योग अनुमानों के मुताबिक, इस सेक्टर में 25 लाख से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं. मंत्री की ओर से साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत से आईफोन का एक्सपोर्ट साल 2025 में बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 2024 में एप्पल के 1.1 लाख करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट से करीब दोगुना है.

मोबाइल विनिर्माताओं के उद्योग संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 75 अरब डॉलर (करीब 6.76 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा. इसमें से करीब 30 अरब डॉलर यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश में 5.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन का उत्पादन हुआ था, जबकि इस क्षेत्र से निर्यात करीब दो लाख करोड़ रुपये का रहा.

एपल का जबरदस्त विस्तार

मार्केट रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंट के सह-संस्थापक और रिसर्च वाइस चीफ नील शाह का कहना है कि चीन पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद एप्पल ने भारत में अपने विनिर्माण का तेजी से विस्तार किया है और रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात किया है, जिससे वह भारत की विनिर्माण सफलता का एक अहम प्रतीक बन गया है. उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 30 करोड़ इकाई तक पहुंच जाएगा और 2025 में यहां बने हर चार स्मार्टफोन में से एक का निर्यात किया जाएगा.

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की 2025 की तीसरी तिमाही की ‘वर्ल्डवाइड क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर’ रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने इस अवधि में घरेलू बाजार के लिए 50 लाख आईफोन की अब तक की सबसे ज्यादा आपूर्ति दर्ज की. जुलाई-सितंबर तिमाही में प्रीमियम और सुपर-प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल की मजबूत पकड़ ने भारत के स्मार्टफोन बाजार की वृद्धि को नई गति दी.

