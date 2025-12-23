हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों महाराष्ट्र में खोला 24x7 कंट्रोम रूम? जानें आखिर क्या है वजह

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यों महाराष्ट्र में खोला 24x7 कंट्रोम रूम? जानें आखिर क्या है वजह

आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, टैक्स मैसेजिंग सिस्टम, फोन कॉल और ई-मेल को सक्रिय रखा है, ताकि सूचनाएं आसानी से और तेजी से प्राप्त की जा सकें.

Income Tax Department 24x7 Control Room: आगामी 2025-26 के मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने चुनावी प्रक्रिया में धनबल के दुरुपयोग पर कड़ी नजर रखने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत मुंबई में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, जो चौबीसों घंटे और सप्ताह के सातों दिन सक्रिय रहेगा.

इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है. खास तौर पर अवैध दस्तावेजों, बिना लेखा-जोखा वाले नकद लेनदेन, काले धन और चुनाव प्रचार के दौरान धन या कीमती वस्तुओं के वितरण जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी.

मुंबई में आयकर विभाग का कंट्रोल रुम

आयकर विभाग के अनुसार, यह कंट्रोल रूम पूरे चुनावी दौर में एक चुनावी सर्विलांस सिस्टम के रूप में काम करेगा. इसके साथ ही आम नागरिकों को भी जागरूक किया जाएगा कि यदि उन्हें चुनाव के दौरान पैसे बांटने, अवैध नकदी, काले धन या अन्य कीमती वस्तुओं के वितरण की कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत विभाग के साथ साझा करें.

इसके लिए आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, टैक्स मैसेजिंग सिस्टम, फोन कॉल और ई-मेल को सक्रिय रखा है, ताकि सूचनाएं आसानी से और तेजी से प्राप्त की जा सकें. विभाग ने भरोसा दिलाया है कि ठोस और विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया की गरिमा और पारदर्शिता बनी रहे.

बिना लेखा-जोखा वाले कैश पर नजर

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान उनका मुख्य फोकस बिना लेखा-जोखा वाले नकद धन की पहचान और जब्ती पर रहेगा. स्थानीय निकाय चुनावों में इस तरह की गतिविधियों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है. अधिकारियों का मानना है कि इस दिशा में आम जनता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसी गतिविधियां आम नजरों से ओझल रह जाती हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आसानी से पहचान सकते हैं. जनसहयोग के जरिए ही इन अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वच्छ व निष्पक्ष बनाया जा सकता है.

Published at : 23 Dec 2025 12:51 PM (IST)
